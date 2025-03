MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - VIOR INC. (« Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO) (OTCQB : VIORF) (FRA : VL51) annonce la démission de Marian Moroney de son poste d'administratrice de la Société, avec effet immédiat. La Société a eu le privilège de bénéficier des années d'expertise de Mme Moroney dans le secteur minier. Le conseil d'administration et l'équipe de direction remercient Mme Moroney pour ses services.

Mathieu Savard, président et chef de la direction, a déclaré : « Je tiens à remercier Marian pour son aide et sa contribution à Vior et à la féliciter pour sa nouvelle nomination. Nous comprenons parfaitement les exigences de son nouveau rôle et lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle entreprise. »

À la suite du récent financement conclu le 27 février 2025, la Société confirme que, dans le cadre de son accord de droits des investisseurs (l'« Accord ») avec Windfall Mining Group Inc., une filiale à 100 % de Gold Fields Limited (Gold Fields), Gold Fields a l'intention d'exercer son droit en vertu de l'accord de désigner dans un avenir proche une personne pour siéger au conseil d'administration de la Société. Cela garantira la continuité et apportera des perspectives stratégiques supplémentaires pour soutenir le plan de croissance de la Société.

La Société souhaite également annoncer une modification de son contrat de tenue de marché existant avec Independent Trading Group Inc. (« ITG »), relatif aux services de tenue de marché, conformément aux politiques et aux directives de la Bourse de croissance TSX et à toutes les lois applicables. La modification, qui prendra effet le 1er mars 2025, comprend une modification des frais de service afin de mieux les aligner sur les conditions actuelles du marché et la stratégie financière de la Société. En contrepartie des services fournis par ITG, la Société versera à ITG une rémunération en espèces de 7 500 $ (plus les taxes applicables), payable mensuellement à l'avance. (Pour plus de détails sur l'accord de services de tenue de marché avec ITG, veuillez vous référer au communiqué de presse de la Société daté du 17 avril 2020).

ITG est un courtier indépendant membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et n'a aucun intérêt direct ou indirect dans la Société ou ses titres.

À propos de Vior Inc.

Vior est une société junior d'exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie d'entreprise consiste à générer, explorer et développer des projets miniers de haute qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux projets miniers de grande qualité. Vior fait rapidement progresser son projet phare, le projet aurifère Belleterre, un projet prometteur à l'échelle du district qui comprend l'ancienne mine d'or Belleterre à haute teneur du Québec.

SEDAR+ : Vior Inc.

