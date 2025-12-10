MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - VIOR INC. (« Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO) (OTCQB : VIORF) (FRA : VL5) a le plaisir d'annoncer les résultats du vote de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l' « Assemblée ») qui s'est tenue plus tôt dans la journée. Les votes exprimés lors de l'Assemblée représentaient un total de 268 000 984 actions ordinaires de la Société, soit 64,48 % des 415 606 146 actions ordinaires émises et en circulation.

Toutes les questions soumises à l'approbation de l'Assemblée ont été dûment autorisées et approuvées, comme suit :

Mark Fedosiewich, André Le Bel, Donald Njegovan, Johan Pool, Mathieu Savard et Charles-Olivier Tarte ont été élus au Conseil d'Administration de la Société pour un mandat d'un an ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient dûment élus ou nommés.





Raymond Chabot Grant Thornton LLP a été nommé vérificateur de la Société pour l'exercice suivant, et le Conseil d'Administration de la Société a été autorisé à fixer sa rémunération.





le régime global d'intéressement à base d'actions de la Société, tel que décrit dans la Circulaire d'information de la direction de Vior datée du 27 octobre 2025 (la « Circulaire »), a été ratifié, réapprouvé et confirmé ; et





le changement de nom de la Société, qui passe de « Vior Inc. » à « Vior Gold Corporation Inc./Corporation Aurifère Vior inc. », comme décrit dans la Circulaire.

La Société procédera en temps voulu à la mise en œuvre du changement de nom approuvé par les actionnaires. Avant de procéder à ce changement, la Société publiera un communiqué de presse fournissant de plus amples détails.

À propos de Vior Inc.

Vior est une société junior d'exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets miniers de grande qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes techniques et de direction de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux projets miniers de grande qualité.

www.vior.ca

SEDAR+ : Vior Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Mathieu Savard, Président et Chef de la direction, 418-670-1448, [email protected]