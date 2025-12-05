Violence faite aux femmes - Le Québec souligne la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes

QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, réaffirme l'engagement du gouvernement du Québec à prévenir et à contrer cette violence. Elle lance un appel à la réflexion collective et à l'action concertée, soulignant que la violence faite aux femmes est l'affaire de toutes et tous.

Le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes ont été assassinées à Polytechnique Montréal parce qu'elles étaient des femmes. Il s'agit de Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Barbara Klucznik-Widajewicz, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault et Annie Turcotte.

En 1991, le Parlement du Canada a institué le 6 décembre comme Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Cette journée représente un moment privilégié pour réfléchir à l'ampleur et à la persistance de cette violence, et pour adopter des mesures concrètes afin de la prévenir et de l'éliminer.

« Nous devons honorer la mémoire des femmes qui ont été assassinées le 6 décembre 1989 simplement parce qu'elles étaient des femmes. Notre gouvernement fait de la lutte contre la violence faite aux femmes une priorité. Chaque occasion doit être saisie pour sensibiliser, mobiliser et bâtir une société sécuritaire et égalitaire pour toutes les femmes. Nous faisons toutes et tous partie de la solution et nous devons l'affirmer clairement, particulièrement en cette journée. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le 6 décembre est un moment de réflexion, mais aussi d'action. Il est essentiel de briser le silence, de tendre la main et de s'assurer que les ressources sont accessibles à toutes celles qui en ont besoin. Comme société, nous avons la responsabilité de dire non à la violence et de travailler ensemble pour bâtir un Québec où chaque femme peut vivre en sécurité et dans le respect. »

Karine Boivin-Roy, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine

Les organisations financées cette année par le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre de projets dans le cadre des Journées d'action contre la violence faite aux femmes sont : L'Alliance des Maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale; La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle; Le Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal; La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes; Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale; Les 3 sex* (au nom du Comité 12 jours).

Des ressources existent pour les victimes, mais aussi pour les proches, les témoins et les personnes qui ont des comportements violents. Il y a des mains tendues autour des personnes qui ont besoin d'aide : SOS violence conjugale au 1 800 363-9010, par texto au 438 601-1211 ou par clavardage sur le site https://sosviolenceconjugale.ca/fr; Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007, par clavardage ou sur le site https://infoaideviolencesexuelle.ca/; Rebâtir au 1 833 732-2847 ou au www.rebatir.ca.

Le gouvernement du Québec met en œuvre la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Elle engage 19 ministères et organismes gouvernementaux dans 67 actions afin de lutter contre ces problématiques et d'assurer un accompagnement plus soutenu et mieux adapté aux réalités des personnes victimes.

Pour en apprendre davantage, consultez la page Journées d'action contre la violence faite aux femmes | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

