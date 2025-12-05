INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE CONCERNANT DES RESSOURCES D'HÉBERGEMENT POUR FEMMES
05 déc, 2025, 11:25 ET
MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur des ressources d'hébergement pour femmes à Montréal.
L'activité se déroulera en présence notamment de :
- l'honorable Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre du Canada;
- Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;
- Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal;
- Mme Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ;
- M. Yannick Laviolette, directeur principal de Logement abordable Desjardins;
- Mme Sonia Côté, présidente-directrice générale du Chaînon;
- Mme Catherine Ménard, directrice générale du Parados;
- M. Ronald Lepage, directeur général de La Sortie;
- Mme Bailaou Diallo, coordonnatrice d'Un Toit Pour Elles.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 8 décembre, 8 h.
|
DATE : 8 décembre
HEURE : 10 h 30
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]
