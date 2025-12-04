INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À TROIS-RIVIÈRES

Nouvelles fournies par

Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

04 déc, 2025, 15:20 ET

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Rivières et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements sociaux et abordables, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera le 8 décembre, en présence de :

  • Mme Sonia Lebel, députée de Champlain;
  • Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières;
  • M. Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières;
  • Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
  • et Mme Amina Chaffai, présidente de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 8 décembre, 12 h.

            DATE            : 8 décembre

 

            HEURE         : 13 h 30

 

            ENDROIT     : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]

