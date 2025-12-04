INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LA BÂTISSE MISSION UNITAÎNÉS DE SAINT-HYACINTHE

Nouvelles fournies par

Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

04 déc, 2025, 12:38 ET

SAINT-HYACINTHE, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera en présence de :

  • Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et première vice-présidente de l'Assemblée nationale;
  • M. André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe;
  • Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
  • et M. David Bousquet, président d'Habitations Maska.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 8 décembre 2025, 9 h.

            DATE            :  8 décembre 2025

 

            HEURE         :  10 h

 

            ENDROIT     :  L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Source : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Compagnie(s) connexe(s)

Société d'habitation du Québec