Violence et intimidation en milieu scolaire - La FCSSQ salue la mise en œuvre du Plan de prévention de la violence et de l'intimidation en milieu scolaire

QUÉBEC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) accueille avec beaucoup d'intérêt le déploiement du Plan de prévention de la violence et de l'intimidation en milieu scolaire, annoncé aujourd'hui, par le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville. Cette annonce répond à une préoccupation majeure de notre réseau scolaire. Ce plan comporte quatre axes d'intervention clé et vise à documenter, à former, à sensibiliser et à soutenir les élèves et le personnel scolaire.

« Les cas de violence en milieu scolaire deviennent de plus en plus préoccupants, et ce, dans toutes les régions du Québec. La violence et l'intimidation sont des comportements inacceptables qu'il faut absolument bannir de nos écoles afin de favoriser un milieu de vie sain et sécuritaire, tant pour le personnel que les élèves. De fait, avec les ressources prévues à ce plan, les centres de services scolaires seront encore mieux outillés pour mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d'interventions préventives et bonifier leurs actions pour être encore plus efficaces dans la prévention des comportements indésirables. Il s'agit d'un geste concret qui permettra assurément d'améliorer le bien-être et les conditions d'apprentissage dans nos écoles. », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

Twitter : @FCSSQC

www.fcssq.quebec

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Catherine Roy, Conseillère en communications, 438 371-9420, [email protected]