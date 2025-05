« Des étoiles plein les yeux! » - Semaine québécoise de la garde scolaire

QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - La Semaine québécoise de la garde scolaire se déroule du 12 au 16 mai sur le thème « Des étoiles plein les yeux! ». La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est fière de souligner l'engagement, la créativité et la bienveillance des éducatrices et des éducateurs en milieu scolaire qui travaillent dans les services de garde des écoles publiques. Leur capacité à demeurer attentifs aux besoins spécifiques de chaque élève, conjuguée à leur savoir-faire, contribue de manière significative à assurer leur développement et à enrichir leur parcours scolaire.

« Le travail réalisé par le personnel de la garde scolaire contribue au bien-être et à l'épanouissement de milliers d'élèves à travers le Québec. Les éducatrices et les éducateurs en milieu scolaire veillent à offrir des services de qualité et des activités stimulantes qui demeurent en cohésion avec les objectifs du projet éducatif et le développement social des élèves. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance pour leur remarquable sens de l'initiative et de l'organisation, de même que pour leur engagement constant à travailler en étroite collaboration avec leurs collègues, les élèves et leurs familles. » a déclaré le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

