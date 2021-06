Violence conjugale : la FMSQ annonce un don de 100 000 $ à SOS violence conjugale

Le nombre inquiétant de féminicides nous oblige, comme société, à réfléchir et à agir. Les médecins spécialistes soignent quotidiennement des victimes de violence conjugale. Témoins des effets dévastateurs de cette violence, ils connaissent les enjeux sensibles lorsqu'une telle situation se produit au sein d'une famille.

« Nous souhaitions apporter une aide significative pour lutter contre ce fléau social. SOS violence conjugale compte déjà une expérience solide pour soutenir et accompagner les victimes. Ce don permettra à l'organisme de développer des campagnes de sensibilisation et des outils web afin d'aider le maximum de femmes », explique le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

La crise sanitaire exacerbe les violences conjugales

Depuis plus d'un an, la pandémie affecte profondément les Québécois dont la vie professionnelle et la vie personnelle se trouvent chamboulées. La violence conjugale a des conséquences psychologiques et physiques sur la victime et son entourage, particulièrement les enfants.

« L'impact de la pandémie sur la vie conjugale de certains couples ne peut être ignoré. Confinés chez eux, ils avaient des contacts sociaux très limités. À titre de spécialistes en santé des femmes, nous sommes préoccupés par leur sécurité et leur santé globale. Nous estimons qu'il est de notre devoir de les écouter et de les protéger. Voilà pourquoi il était normal pour nous de mobiliser nos collègues à soutenir cet organisme », déclare la Dre Violaine Marcoux, présidente de l'AOGQ.

Une lutte collective

Ce témoignage de solidarité a été initié par les médecins obstétriciens gynécologues. Le 21 avril dernier, la présidente de l'AOGQ remettait un don de 25 000 $ à l'organisme SOS violence conjugale. Les médecins obstétriciens gynécologues ont donc montré la voie, puis l'ensemble des médecins spécialistes ont continué de tracer le chemin avec le don exceptionnel annoncé aujourd'hui.

Ce don est accueilli avec enthousiasme du côté de l'organisme communautaire. « Obtenir ce soutien financier de la FMSQ est fort appréciable, et nous saluons ce geste de solidarité. Cet engagement envers nous aujourd'hui crée de nouveaux liens, renforce notre travail et, ultimement, permettra de redonner du pouvoir aux victimes de violence et favorisera leur sécurité », souligne Jocelyne Jolin, directrice générale de SOS violence conjugale.

La lutte se poursuit puisque l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec a réuni la FMSQ, l'Association des médecins psychiatres du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) dans le but d'offrir une formation de concert avec SOS violence conjugale, afin d'outiller les médecins et de les guider dans leurs interventions auprès des femmes victimes de violence conjugale.

DÉTAIL DES DONS

Fédération des médecins spécialistes du Québec : 100 000$

Association des obstétriciens et gynécologues du Québec : 25 000 $ (annoncé le 21 avril)

Association des médecins microbiologistes et infectiologues du Québec : 5 000$

Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec : 2 000$

Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec : 2 000$

Association des pédiatres du Québec : 1 000 $

À propos

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe plus de 10 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

