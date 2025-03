Élection du conseil d'administration : le Dr Vincent Oliva réélu pour un troisième mandat à la présidence de la FMSQ

MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - Les délégués représentant les 36 associations médicales affiliées à la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) ont réélu par acclamation le Dr Vincent Oliva à la présidence de la Fédération pour trois ans. Il s'agit pour lui d'un troisième mandat à la tête de la Fédération. L'amélioration de l'accès aux soins spécialisés, le renouvellement de l'Accord-cadre ainsi que la revalorisation de l'expertise et du leadership des médecins spécialistes au sein du réseau de la santé seront au cœur de ce nouveau mandat.

Tous les autres membres éligibles du conseil d'administration ont également été réélus. Un nouveau visage, celui de la Dre Gabrielle Gagnon, hémato-oncologue, vient compléter l'équipe à titre de nouvelle conseillère et représentante des régions éloignées.

« Je suis très touché par la confiance que nous témoignent aujourd'hui nos membres et c'est avec honneur et engagement que j'entame ce nouveau mandat à la tête de la FMSQ. Je poursuivrai le travail que nous menons depuis maintenant quatre ans pour nos 11 000 membres partout au Québec. Le renouvellement de notre Accord-cadre demeure crucial pour nous permettre d'améliorer l'accès aux soins pour nos patients ainsi que les conditions de pratique des médecins spécialistes. ». - le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

Un conseil d'administration renouvelé

Le conseil d'administration de la FMSQ pour le mandat 2025-2028 est composé de :

Président : Dr Vincent Oliva , radiologiste

, radiologiste Vice-président : Dr Serge Legault , chirurgien général

, chirurgien général Conseillers :

Dr Arsène Joseph Basmadjian , cardiologue

, cardiologue

Dr Hoang Duong , médecin interniste

, médecin interniste

Dre Dominique Hanna , dermatologue

, dermatologue

Dre Karine Josée Igartua, psychiatre



Dr Janik Sarrazin , oto-rhino-laryngologiste

, oto-rhino-laryngologiste Conseillère et représentante des régions intermédiaires (jusqu'au 13 novembre 2025) : Dre Corinne Leclercq , obstétricienne-gynécologue

, obstétricienne-gynécologue Conseillère et représentante des régions éloignées : Dre Gabrielle Gagnon , hémato-oncologue

À propos de la FMSQ

La Fédération regroupe 36 associations médicales affiliées et 59 spécialités médicales représentant près de 11 000 médecins spécialistes québécois de toutes les disciplines médicales, chirurgicales, d'imagerie et de laboratoire. Sa mission consiste à défendre et soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Source : Direction des Affaires publiques et des Communications, Fédération des médecins spécialistes du Québec, Ligne média : 514 350-5160 / [email protected]