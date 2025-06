Décès du vice-président de la FMSQ, le Dr Serge Legault

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a le regret d'annoncer le décès subit de son vice-président, le Dr Serge Legault. Chirurgien général, le Dr Legault a consacré sa carrière à la défense d'une médecine spécialisée de qualité, accessible et centrée sur les patients. Vice-président de la Fédération depuis 2021, il était apprécié de tous pour son authenticité, sa passion et le courage dont il faisait preuve lorsque venait le temps de s'attaquer aux situations inacceptables dans le réseau de la santé.

« C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de mon collègue et ami. Tous respectaient son intégrité, sa franchise et ses connaissances du réseau acquises au fil d'une carrière qui l'a amené à pratiquer dans plusieurs régions du Québec. L'engagement indéfectible de Serge envers ses collègues et ses patients, son sens politique aiguisé et sa profonde humanité ont marqué de façon durable la Fédération. », a déclaré le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

La Fédération transmet ses plus sincères condoléances à sa conjointe, Élaine, à ses enfants Marie-Pier, Vincent et Laurent, ainsi qu'à toute sa famille et à ses proches.

