Violence conjugale et féminicide : Une lettre de mandat proposée à Monsieur Legault

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - En prévision du remaniement ministériel prévu demain, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale suggère une lettre de mandat de la part de Monsieur Legault aux nouveaux ministres responsables des Services sociaux et de la Condition féminine.

Lettre de mandat aux nouveaux ministres responsables des Services sociaux et de la Condition féminine

Remaniement ministériel du gouvernement du Québec

Le 10 septembre 2025

Chers et chères ministres,

Je vous remercie d'avoir accepté de servir les Québécoises et les Québécois en accueillant ces nouvelles responsabilités ministérielles.

Il y a quatre ans, j'avais été extrêmement préoccupé par la crise de féminicides qui touchait le Québec à ce moment-là.

Sensible aux revendications des associations de maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, j'avais demandé à plusieurs de mes ministres de mettre en place des mesures prioritaires dans le but de prévenir la violence conjugale et les féminicides ainsi que pour assurer de manière concrète et efficace la sécurité des victimes. Au fil des ans, j'ai également autorisé un financement d'urgence de 55 M$ pour permettre à ces ressources de mieux protéger les femmes.

Force est de constater que les maisons pour femmes accomplissent aujourd'hui des miracles alors que la demande ne cesse d'augmenter. Les sommes octroyées dans nos budgets de 2020 à 2022 ont permis un rattrapage après une décennie de sous-financement. Mais je constate que ces investissements ne sont pas suffisants.

La capacité des maisons pour femmes est largement dépassée.

Une demande d'hébergement sur deux est refusée, faute de place.

Il y a environ huit semaines d'attente pour avoir de l'aide sans hébergement.

Je constate également que plusieurs chantiers de maisons d'hébergement ont pris du retard en raison de blocages administratifs. Tout ça alors que sept féminicides, et presqu'autant de tentatives (6) en contexte conjugal ont secoué le Québec au cours des six derniers mois.

Pour atteindre vos objectifs, je vous demande d'obtenir des résultats concrets pour les femmes québécoises victimes de violence conjugale en vous acquittant des engagements suivants :

Augmenter le financement de 57 M$ afin de retrouver le niveau de services de 2009; Augmenter l'offre de postes en services externes, en prévention et en soutien technique; Offrir des conditions de travail attractives pour régler les problèmes de recrutement et de rétention de l'expertise spécialisée dans les maisons pour femmes.

Chers et chères collègues, les maisons pour femmes victimes de violence conjugale sauvent des vies. Je vous demande d'œuvrer à ce que votre ministère les soutienne à la hauteur de leur rôle crucial dans la protection et la dignité des femmes.

Votre premier ministre,

François Legault

À propos du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Avec 46 maisons membres implantées à la grandeur du Québec, le Regroupement constitue un vaste réseau engagé, depuis 1979, pour le droit à l'intégrité physique et psychologique des femmes.

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Renseignements : Josée Massicotte, [email protected], 514 915-0511