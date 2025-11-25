Mise à jour économique à Québec : aucun investissement en violence conjugale malgré l'engagement du premier ministre

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - En cette Journée internationale contre les violences faites aux femmes, et en dépit de l'engagement de Monsieur Legault à continuer d'investir dans ce domaine, la mise à jour économique fait l'impasse sur le financement des ressources en violence conjugale.

Le 9 octobre dernier, interrogé en chambre par la députée et porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal, le premier ministre François Legault s'engageait à « continuer d'investir, [...] continuer d'aider ces femmes ». Il parlait alors d'un « coup de barre » à donner, et de l'engagement du nouveau ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, à en faire « une priorité ».

« Ironie du calendrier : les femmes sont les grandes absentes de cette mise à jour économique, publiée à une date si symbolique pour la lutte contre les violences faites aux femmes. La "priorité" du gouvernement semble être passée à la trappe. » se désole Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Les besoins en violence conjugale négligés

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale ne cesse de réitérer que l'urgence réside dans l'augmentation des capacités d'intervention des maisons d'aide et d'hébergement existantes. Ce rehaussement permettrait, très rapidement, d'offrir plus de services aux femmes et aux enfants et de financer des places existantes non-opérées dans les maisons.

Les travaux du comité du ministère de la Santé et des Services sociaux chargé d'étudier le manque de place et de services en maison sont à l'arrêt, malgré nos demandes répétées pour se rencontrer.

En effet, si le Regroupement se réjouit de la mise sur pied de 4 nouvelles maisons au Québec, déjà annoncées depuis 2021, ces initiatives sont loin de répondre à l'explosion de la demande d'aide.

La mise à jour économique est une occasion manquée d'initier le coup de barre nécessaire, tel que reconnu par Monsieur Legault, pour maintenir à flot les services en violence conjugale et « [prendre] les mesures nécessaires pour qu'il y ait des services d'offerts à tout le monde.».

« Nous ne pouvons plus nous contenter de protéger les femmes à moitié. Le Regroupement, aux côtés d'une cinquantaine de maisons à travers la province, redoublera d'efforts pour que le budget 2026 soit enfin à la hauteur de la priorité annoncée » conclut Annick Brazeau.

Pour en savoir plus, consultez le mémoire du Regroupement dans le cadre des consultations pré-budgétaires : https://maisons-femmes.qc.ca/wp-content/uploads/2025/01/Memoire-RMFVVC-consultation-prebudgetaire-2025.pdf

Pour en savoir plus sur la campagne « Pas de sécurité à moitié » : https://maisons-femmes.qc.ca/campagnes-de-sensibilisation/on-ne-protege-pas-les-femmes-a-moitie/

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Information et demandes d'entrevue : Fanny Guérin, responsable des communications et des relations de presse, [email protected] / 514 754-1057