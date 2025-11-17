Création d'un Institut pour faire évoluer les pratiques en matière de violence conjugale : une nouvelle référence au Québec

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale lance aujourd'hui l'Institut Écho : un carrefour d'échange et de formation unique pour soutenir les professionnel•le•s amené•e•s à intervenir auprès des victimes de violence conjugale.

Tendre la main aux victimes, à la première occasion

Le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale nous apprend que des professionnel•le•s de différentes ressources étaient en contact avec les victimes dans 76% des événements de violence conjugale ayant causé des décès. Dans près de 8 cas sur 10, quelqu'un a eu une occasion d'agir.

Avec l'Institut Écho, le Regroupement souhaite aider les professionnel•le•s à se mobiliser autour des victimes, à saisir chaque occasion pour leur tendre la main, et ainsi renforcer le filet de sécurité.

« Il suffit parfois d'une simple question ou d'une écoute attentive pour changer la trajectoire des femmes victimes de violence conjugale. En étant à leur contact, les professionnel•le•s ont une posture privilégiée pour faire une différence. » illustre Annick Brazeau, présidente du Regroupement.

Former aux meilleures pratiques, transformer la prise en charge en matière de violence conjugale

L'Institut Écho est né d'une conviction forte : pour mieux soutenir les femmes et les enfants victimes de violence conjugale, il faut d'abord soutenir celles et ceux qui les accompagnent.

Unique au Québec par la diversité de ses formations et activités, l'Institut Écho offre aux professionnel•le•s et aux intervenant•e•s des formations adaptées à leur pratique, des conférences avec des expert•e•s, et des outils concrets.

Grâce à cet espace dédié à la formation, à l'échange et à la co-construction de savoirs, l'Institut vise à transformer l'intervention auprès des victimes pour la rendre plus humaine, sensible et solidaire.

« Avec nos activités, on veut encourager la circulation des idées et des bonnes pratiques, et susciter une envie d'agir qui puisse se concrétiser facilement. Ultimement, on veut que les femmes et leurs enfants trouvent des alliés, quelle que soit la porte à laquelle elles frappent » résume Mathilde Trou, qui pilote l'Institut.

Dans sa première phase, l'Institut cible quatre pôles : le milieu communautaire, le milieu judiciaire, le milieu de la santé et des services sociaux, ainsi que les employeurs et syndicats.

Pour en savoir plus sur l'Institut : institut-echo.ca

