Le Canada annonce du financement pour la création de logements pour personnes âgées à Airdrie

AIRDRIE, AB, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où la population canadienne veut vivre et où elle peut se permettre de vivre.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement fédéral de 8,3 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (FLA) afin de soutenir la création de nouveaux logements pour personnes âgées à Airdrie. Situé au 52, avenue East Lake NE, Abrio Place offre 93 logements à des personnes âgées. Les résidents vivent de façon autonome tout en bénéficiant de services de soins sur place, comme une surveillance d'urgence en tout temps. Les résidents ont accès à des activités sociales et récréatives, à des jardins communautaires, à un patio extérieur, à un salon avec jeux, à une salle d'artisanat, à une salle d'exercice, à une bibliothèque et plus encore. La conversion d'un hôtel a été achevée en 2024, et les résidents ont emménagé dans leur logement. L'ensemble résidentiel appartient à la Rocky View Foundation, qui en assure l'exploitation.

De plus, un financement fédéral de 2,5 millions de dollars est annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements pour l'ensemble d'habitation East Lake Apartments, au 830, boulevard East Lake NE. La conversion de cet hôtel a permis de créer 38 logements abordables destinés aux personnes à risque d'itinérance, aux nouveaux arrivants, aux personnes ayant une déficience physique, aux personnes âgées, aux femmes ainsi qu'aux femmes et aux enfants fuyant la violence, aux jeunes adultes et aux personnes vivant avec des dépendances. Les résidents ont accès gratuitement au centre récréatif et à d'autres services municipaux dans le cadre du programme Airdrie Fair Access. L'ensemble résidentiel appartient à Airdrie Housing Limited, qui en assure l'exploitation.

L'annonce a été faite par l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Heather Spearman, mairesse d'Airdrie et présidente du conseil d'administration d'Airdrie Housing Limited, et Chris Rowe, directeur administratif de la Rocky View Foundation.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Bâtir un Canada fort, c'est veiller à ce que chaque collectivité, y compris Airdrie, dispose de logements qui répondent à ses besoins. Cet investissement permettra aux personnes âgées de demeurer dans les quartiers où elles ont choisi de vivre et contribuera à préserver notre parc de logements en bon état afin qu'il demeure viable à long terme. C'est ainsi que nous favorisons la stabilité de la population canadienne, aujourd'hui et pour les années à venir. » - L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique pour le Pacifique

« C'est exactement l'objectif du Programme de partenariats pour le logement abordable. À Airdrie, cela signifie offrir davantage de possibilités de logement à la population albertaine tout en soutenant les collectivités où ils vivent. Ces logements permettront aux personnes âgées de demeurer au cœur de leur communauté et offriront des logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Nathan Neudorf, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du Logement de l'Alberta

« La contribution du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Alberta et de la Rocky View Foundation représente bien plus qu'un financement destiné à la construction d'immeubles. Il s'agit d'un investissement dans les personnes et dans la collectivité. Elle procure de la stabilité aux personnes ayant des difficultés en matière de logement, une tranquillité d'esprit aux personnes âgées, un soutien aux résidents vulnérables et de l'espoir aux familles qui s'efforcent de bâtir un avenir meilleur. La véritable mesure de cet investissement résidera dans les vies qu'il transformera, la stabilité qu'il créera et le sentiment d'avoir un foyer sûr qu'il procurera pendant de nombreuses années. » - Heather Spearman, mairesse d'Airdrie et présidente du conseil d'administration d'Airdrie Housing Limited

« Abrio Place est devenue un élément important du continuum du logement abordable pour personnes âgées à Airdrie et dans les environs. Grâce au soutien combiné du FLA de la SCHL, de la Province de l'Alberta et de la Ville d'Airdrie, nous avons été en mesure de convertir un ancien hôtel en 93 logements où les personnes âgées peuvent accéder à un logement sûr et abordable, à des repas, à des mesures de soutien et à une collectivité. Nous sommes profondément reconnaissants de ces partenariats et de l'engagement commun envers les personnes âgées qui ont contribué à donner vie à Abrio. » - Chris Rowe, directeur administratif de la Rocky View Foundation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2026, le gouvernement fédéral avait engagé 82,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 199 000 logements et la réparation de plus de 344 200 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations avec le Fonds pour le logement abordable (FLA) , qui offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

, qui offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) était administrée par la SCHL dans le cadre de la SNL. Elle fournissait du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a maintenant pris fin. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

était administrée par la SCHL dans le cadre de la SNL. Elle fournissait du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a maintenant pris fin. Le Programme de partenariats pour le logement abordable de l'Alberta vise à réunir des partenaires (organismes publics, privés et sans but lucratif) pour offrir davantage de logements abordables là où les besoins sont les plus criants. Le gouvernement de l'Alberta a lancé le Programme de partenariats pour le logement abordable en 2022. Au total, plus de 710 millions de dollars ont été engagés en vue de la construction de logements abordables en Alberta dans le cadre du Programme de partenariats pour le logement abordable.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel qui sera situé à Abrio Place est le suivant : 8,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 4 millions de dollars du gouvernement de l'Alberta; 1,4 million de dollars de la Rocky View Foundation.

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation East Lake Apartments est le suivant : 2,5 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de l'ICRL; 1,4 million de dollars de financement conjoint dans le cadre du Programme de partenariats pour le logement abordable de l'Alberta aux termes de l'entente bilatérale Canada - Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (investissement déjà annoncé); 3,6 millions de dollars en prêt de la Ville d'Airdrie à Airdrie Housing Limited.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]