OTTAWA, le 7 mai 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé les 24 demi-finalistes des volets A et B du Défi de réduction du gaspillage alimentaire de 20 millions de dollars, une initiative proposée dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada.

Le Défi a été lancé en novembre 2020 afin d'accélérer et de faire avancer diverses solutions efficaces en vue de réduire le gaspillage alimentaire au Canada. Les volets A et B sont axés sur les propositions de modèles d'affaires permettant de prévenir le gaspillage alimentaire ou de réacheminer les déchets alimentaires à n'importe quel point du parcours des aliments entre la ferme et l'assiette.

La première ronde du Défi a généré 343 demandes d'innovateurs de partout au Canada et d'ailleurs dans le monde. Les 24 demi-finalistes retenues couvrent un vaste éventail de domaines, notamment la production, la gestion des stocks, le transport, la mesure des déchets alimentaires, les solutions de marché, la sécurité alimentaire, la récupération des aliments, le recyclage valorisant et le traitement des déchets organiques.

Chaque demi-finaliste recevra 100 000 $ et passera à l'étape du Défi qui porte sur la mise à l'essai sur le marché. Au cours des huit prochains mois, les demi-finalistes mettront leurs solutions à l'essai au Canada, en procédant à des tests rigoureux, à une évaluation et à la préparation de rapports sur l'efficacité de leurs solutions. Agriculture et Agroalimentaire Canada sélectionnera jusqu'à douze finalistes pour les volets A et B. Chacun des finalistes recevra une somme additionnelle pouvant atteindre 400 000 dollars, et un gagnant par volet recevra un grand prix pouvant atteindre 1,5 million de dollars.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demi-finalistes, consultez le document d'information ou visitez le site Web du Défi de réduction du gaspillage alimentaire.

« Les avantages associés à la réduction du gaspillage alimentaire sont énormes, qu'il s'agisse de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter l'offre d'aliments ou de permettre aux consommateurs et aux entreprises de faire des économies. Grâce au Défi de réduction du gaspillage alimentaire, nous donnons aux entrepreneurs les moyens de travailler à l'élaboration de solutions novatrices pour résoudre cet important problème. Je félicite tous les participants qui ont proposé de nouvelles idées, et les demi-finalistes qui passeront à la prochaine étape du développement. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

On estime que plus de la moitié de l'offre alimentaire est gaspillée au Canada chaque année, et que l'on pourrait éviter de gaspiller plus de 50 milliards de dollars en aliments. En favorisant davantage de solutions au gaspillage alimentaire dans la société canadienne, nous pouvons augmenter la disponibilité des aliments, faire économiser les consommateurs et les entreprises, renforcer nos systèmes alimentaires, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Les candidatures ont été évaluées selon des critères établis, notamment le volume potentiel de réduction du gaspillage alimentaire, le niveau d'innovation et d'évolutivité, de même que les avantages environnementaux, sociaux et économiques.

Un Comité d'examen externe, composé d'experts en la matière aux antécédents variés, a l'importante tâche d'examiner les solutions et de recommander des gagnants à chaque étape du Défi.

Les volets C et D du Défi, qui seront axés sur les solutions technologiques au gaspillage alimentaire, seront lancés au printemps 2021.

La toute première Politique alimentaire pour le Canada est une feuille de route à l'appui d'un système alimentaire canadien plus sain et plus durable, qui s'appuie sur le programme du gouvernement afin de soutenir la croissance des agriculteurs et des entreprises alimentaires du Canada .

