TORONTO, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Pour la quatorzième année consécutive, de multiples fonds d'investissement gérés par Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) ont été récompensés lors de la remise annuelle des Trophées FundGrade A+MD de Fundata. Vingt-quatre Fonds Mutuels TD, portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD et Fonds négociés en bourse TD (FNB TD) ont remporté des prix dans leurs catégories respectives pour 2025, ce qui a été annoncé le jeudi 5 février 2026. Cela correspond au plus grand nombre de Trophées FundGrade A+MD reçus par des fonds d'investissement gérés par GPTD au cours d'une seule année, égalant le total de l'an dernier.

« Nous sommes honorés de recevoir encore une fois cette année la reconnaissance de Fundata pour plusieurs Fonds Mutuels TD et FNB TD dans plusieurs catégories et périodes », a déclaré David Sykes, chef des placements, GPTD. « Cette reconnaissance récurrente témoigne de la quête constante d'excellence de la part de nos gestionnaires de portefeuille et de nos équipes de placement dans notre vaste gamme de produits. Ces 14 prix décernés à notre gamme de FNB TD reflètent notre influence croissante dans le domaine, tout comme l'atteinte du seuil de 30 milliards de dollars en actifs gérés au sein de notre gamme de FNB TD1. Les trophées remis à nos fonds communs de placement réaffirment également notre position de chef de file dans l'ensemble du secteur de la gestion d'actifs, et les actifs gérés de toutes nos offres de placement s'élèvent maintenant à plus de 530 milliards de dollars1. Ce qui compte le plus, toutefois, c'est de placer les clients au cœur de tout ce que nous faisons. Qu'il s'agisse d'épargner en vue de la retraite, de financer des études ou de constituer un patrimoine intergénérationnel, GPTD s'engage à aider les clients à atteindre leurs objectifs. »

Les Trophées FundGrade A+MD sont remis aux fonds d'investissement canadiens qui ont systématiquement enregistré le meilleur rendement ajusté au risque tout au long d'une année civile.

Les Fonds Mutuels TD, portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD et FNB TD suivants ont été récompensés pour la supériorité de leur rendement ajusté au risque par rapport à leurs concurrents du secteur, et ce, sur au moins une période de rendement.

FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Les Trophées FundGrade A+MD sont remis chaque année par Fundata Canada Inc. pour récompenser les meilleurs fonds de placement canadiens. La note FundGrade A+MD est complémentaire aux notes FundGrade mensuelles et calculée à la fin de chaque année civile.

Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par les ratios de Sharpe, de Sortino et d'information. Le résultat de chaque ratio est calculé individuellement et couvre toutes les périodes de deux à dix ans. Les résultats obtenus sont alors équipondérés pour le calcul de la note FundGrade mensuelle. La note A est attribuée aux fonds se trouvant dans la première tranche de 10 %; la note B, à ceux qui font partie de la tranche de 20 % suivante; la note C, à ceux qui se trouvent dans la tranche de 40 % du milieu; la note D, à ceux qui font partie de la tranche de 20 % suivante; et la note E, aux fonds de la dernière tranche de 10 %. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. La note FundGrade A+MD est attribuée en fonction d'un calcul de type moyenne pondérée cumulative; ainsi, chaque note FundGrade mensuelle de A à E correspond à un pointage, soit de 4 à 0 respectivement. Le pointage moyen d'un fonds pour l'année représente sa moyenne pondérée cumulative. Chaque fonds dont la moyenne est d'au moins 3,5 se voit attribuer un Trophée FundGrade A+MD. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata déploie tous les efforts raisonnables pour faire en sorte que les données contenues dans les présentes soient justes et fiables, elle n'en garantit pas l'exactitude.

Fundata est l'un des principaux fournisseurs de données sur les marchés et les fonds de placement pour le secteur canadien des services financiers et les médias des affaires. La note FundGrade A+MD est attribuée aux fonds qui ont systématiquement enregistré le meilleur rendement ajusté en fonction du risque tout au long d'une année civile. Pour plus de renseignements sur le système d'attribution des notes, rendez vous au https://www.fundata.com/fundgrade.

Rendement historique des fonds susmentionnés ayant reçu un Trophée FundGrade A+MD (Source : GPTD Au 31 décembre 2025).

Nom du fonds 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis

la

création Date

de

création Fonds de petites sociétés

canadiennes TD 42,91 % 24,86 % 18,36 % 13,94 % 11,19 % 1er novembre 2005 Fonds mondial de revenu

mensuel tactique TD 5,16 % 11,91 % 7,33 % 7,01 % 7,79 % 12 septembre 2012 Fonds nord-américain

de dividendes TD 11,47 % 19,83 % 15,18 % 11,74 % 9,05 % 8 janvier 2007 Fonds américain de revenu

mensuel TD - $ CA 6,69 % 14,33 % 9,99 % 8,80 % 10,78 % 10 septembre 2013 Fonds à rendement

diversifié canadien TD 19,36 % 16,36 % 14,88 % S. O. 10,03 % 26 avril 2016 FNB indiciel couvert en dollars

canadiens d'actions internationales TD 21,38 % 17,37 % 12,57 % S. O. 10,34 % 22 mars 2016 FNB indiciel d'actions

américaines TD 12,72 % 23,87 % 15,46 % S. O. 15,40 % 22 mars 2016 Fonds américain de croissance

de dividendes TD 9,21 % 21,20 % 15,38 % S. O. 15,58 % 12 septembre 2017 Portefeuille FNB géré

TD - croissance audacieuse 17,68 % 18,35 % 11,57 % S. O. 10,69 % 30 janvier 2020 Portefeuille FNB géré

TD - croissance équilibrée 13,82 % 14,76 % 8,70 % S. O. 8,16 % 30 janvier 2020 FNB d'obligations échelonnées de

sociétés américaines à court terme sélect TD 2,33 % 6,95 % 4,42 % S. O. 3,89 % 8 novembre 2018 FNB à gestion active d'actions privilégiées TD 18,00 % 16,68 % 12,32 % S. O. 8,43 % 8 novembre 2018 Fonds concentré d'actions mondiales TD 10,79 % 19,99 % 13,53 % S. O. 14,03 % 13 septembre 2018 FNB multifactoriel mondial Q TD 21,33 % 17,63 % 11,98 % S. O. 9,66 % 19 novembre 2019 FNB à gestion active de dividendes

bonifiés mondiaux TD 10,35 % 23,49 % 14,30 % S. O. 14,75 % 3 mai 2019 FNB de dividendes canadiens Q TD 33,11 % 23,35 % 19,24 % S. O. 13,48 % 20 novembre 2019 FNB de dividendes mondiaux Q TD 16,25 % 17,87 % 14,92 % S. O. 11,23 % 20 novembre 2019 FNB d'actions américaines à petite

et moyenne capitalisation Q TD 1,21 % 13,10 % 12,63 % S. O. 9,90 % 20 novembre 2019 FNB à gestion active d'actions

d'infrastructures mondiales TD 14,79 % 13,85 % 10,97 % S. O. 11,39 % 26 mai 2020 FNB à gestion active de dividendes

bonifiés américains TD 8,18 % 25,46 % 16,59 % S. O. 18,13 % 26 mai 2020 Portefeuille FNB prudent TD 10,66 % 10,72 % 4,71 % S. O. 4,91 % 11 août 2020 Portefeuille FNB équilibré TD 13,83 % 15,35 % 8,72 % S. O. 9,14 % 11 août 2020 Portefeuille FNB de croissance TD 17,99 % 15,35 % 20,11 % 13,01 % 13,58 % 11 août 2020 Portefeuille FNB géré TD - croissance

boursière maximale 20,94 % 21,72 % 14,38 % S. O. 13,07 % 30 janvier 2020

1 Données agrégées au 31 décembre 2025 pour Gestion de Placements TD Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 2 Le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC) est un organisme indépendant canadien qui définit les catégories de fonds. 3 Le nombre de fonds indique le nombre de fonds dans la catégorie à laquelle le fonds est comparé. 4 La date de fin du calcul de la note FundGrade est le 31 décembre 2025.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d'information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d'investir dans les Fonds, veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les taux de rendement mentionnés (à l'exception de ceux des fonds du marché monétaire) correspondent au rendement total historique (composé, dans le cas des fonds communs de placement) pour la période indiquée, et tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Le taux de rendement mentionné pour chaque fonds du marché monétaire correspond au taux historique annualisé, basé sur la période de sept jours terminée à la date précisée (le taux effectif annualisé est obtenu en capitalisant le rendement de cette période); il ne représente pas le rendement réel pour un an. Les frais de vente, de rachat, de courtage et de distribution, les frais facultatifs, s'il y a lieu, et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui réduiraient le rendement ne sont pas pris en compte dans les taux de rendement mentionnés. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts; ils ne sont pas garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu'un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

