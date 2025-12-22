Gestion de Placements TD Inc. annonce les distributions annuelles réinvesties définitives de FNB TD English

Gestion de Placements TD Inc.

22 déc, 2025, 13:00 ET

TORONTO, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties définitives pour 2025 de certains Fonds négociés en bourse TD (collectivement, les « FNB TD »), indiqués ci-dessous. Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés dans les FNB TD. Les distributions en espèces pour décembre 2025 seront versées et déclarées séparément.

Les porteurs de parts inscrits aux registres à la date de clôture des registres indiquée ci-dessous recevront en fin d'année une distribution théorique reflétant les gains en capital réalisés dans les FNB TD pour l'année d'imposition 2025. Une distribution théorique a lieu quand les parts d'une distribution réinvestie sont immédiatement combinées à celles détenues avant la distribution. Ainsi, le nombre de parts détenues après la distribution demeure le même.

Les montants imposables des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS dans les 60 premiers jours de 2026.

Voici les renseignements relatifs aux distributions réinvesties par part :

Nom du fonds

Symbole 
du
fonds

Distributions 
annuelles
réinvesties
définitives
($)

Date de clôture 
des registres

Portefeuille FNB équilibré TD

TBAL

0,16069

31 décembre 2025

FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD

TBCF

0,09134

31 décembre 2025

FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD

TBCG

0,18405

31 décembre 2025

FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD

TBNK

-

31 décembre 2025

FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD

TBUF.U

0,08285

31 décembre 2025

FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD

TBUG.U

0,04016

31 décembre 2025

FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD

TCLB

-

31 décembre 2025

FNB canadien à faible volatilité Q TD

TCLV

1,19057

31 décembre 2025

Portefeuille FNB prudent TD

TCON

0,11278

31 décembre 2025

FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD

TCSB

-

31 décembre 2025

FNB de gestion de la trésorerie TD

TCSH

0,00260

31 décembre 2025

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

TDB

-

31 décembre 2025

Fonds nord-américain de dividendes TD - Série FNB

TDNA

0,18286

18 décembre 2025

FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD

TDOC

-

31 décembre 2025

FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD - parts en $ US

TDOC.U

-

31 décembre 2025

FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD

TEC

-

31 décembre 2025

FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD - parts en $ US

TEC.U

-

31 décembre 2025

FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD

TECI

0,88515

31 décembre 2025

FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD

TECX

1,03612

31 décembre 2025

FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD

TGED

1,14894

31 décembre 2025

FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD - parts en $ US

TGED.U

0,67474

31 décembre 2025

FNB à gestion active de revenu mondial TD

TGFI

-

31 décembre 2025

FNB à gestion active de croissance d'actions mondiales TD

TGGR

-

31 décembre 2025

FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD

TGRE

-

31 décembre 2025

Portefeuille FNB de croissance TD

TGRO

0,31099

31 décembre 2025

FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD

THE

-

31 décembre 2025

FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD

THU

0,33531

31 décembre 2025

FNB international à faible volatilité Q TD

TILV

0,39754

31 décembre 2025

FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD

TINF

0,44142

31 décembre 2025

FNB indiciel d'actions internationales TD

TPE

0,02842

31 décembre 2025

FNB à gestion active d'actions privilégiées TD

TPRF

0,37105

31 décembre 2025

FNB indiciel d'actions américaines TD

TPU

-

31 décembre 2025

FNB indiciel d'actions américaines TD - parts en $ US

TPU.U

-

31 décembre 2025

FNB de dividendes canadiens Q TD

TQCD

1,51565

31 décembre 2025

FNB de dividendes mondiaux Q TD

TQGD

1,21655

31 décembre 2025

FNB multifactoriel mondial Q TD

TQGM

1,06308

31 décembre 2025

FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD

TQSM

0,32202

31 décembre 2025

FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD - parts en $ US

TQSM.U

0,68024

31 décembre 2025

FNB indiciel d'actions canadiennes TD

TTP

0,14267

31 décembre 2025

FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD

TUED

1,59712

31 décembre 2025

FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD - parts en $ US

TUED.U

1,07369

31 décembre 2025

FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD

TUEX

2,51320

31 décembre 2025

FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD

TUHY

-

31 décembre 2025

FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD

TULB

-

31 décembre 2025

FNB américain à faible volatilité Q TD

TULV

0,95733

31 décembre 2025

FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD

TUSB

-

31 décembre 2025

FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD - parts en $ US

TUSB.U

-

31 décembre 2025

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td.

Les placements dans des FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD, le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions américaines TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD, le FNB indiciel d'actions internationales TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD et le FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD (collectivement, les « FNB TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG, qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation des indices (telle que décrite ci-dessous), des marques de commerce des indices ou des cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Canadian Bank Dividend (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Canadian Select Universe Bond, l'indice Solactive Canada Broad Market (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Healthcare Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders Hedged to CAD (rendement global net, $ CA) et l'indice Solactive Global Technology Innovators (rendement global net, $ CA) (les « indices ») sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement. Peu importe ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB TD. Ni la publication d'indices par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard d'indices ou de toute marque de commerce associée à des indices aux fins d'utilisation relativement aux FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans les FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans les FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 527 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 30 septembre 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Pour en savoir plus : Jillian Tanouye, Groupe Banque TD, [email protected]

