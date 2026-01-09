TORONTO, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties définitives pour 2025 de certains Fonds négociés en bourse TD (collectivement, les « FNB TD »), indiqués ci-dessous. Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés dans les FNB TD. Les distributions en espèces pour décembre 2025 ont été versées et déclarées séparément.

Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 31 décembre 2025 ont reçu à la fin de l'année une distribution théorique représentant les produits imposables réalisés dans les FNB TD pour l'année d'imposition 2025. Une distribution théorique a lieu quand les parts d'une distribution réinvestie sont immédiatement combinées à celles détenues avant la distribution. Ainsi, le nombre de parts détenues après la distribution demeure le même.

Les montants imposables des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc. dans les 60 premiers jours de 2026.

Voici les renseignements relatifs aux distributions réinvesties par part :

Nom du Fonds Symbole

du Fonds Distribution

réinvesties ($) FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD TBCH 0,00720 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD TBCI 0,01020 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD TBCJ 0,00000 FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD - $ US TBUG.U 0,00542 Portefeuille FNB d'actions TD TEQT 0,03000 FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD - parts en $ US TGED.U 0,00271 FNB indiciel d'actions américaines TD - parts en $ US TPU.U 0,00038 FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD - parts en $ US TQSM.U 0,00226 FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD TUED 0,00857 FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD - parts en $ US TUED.U 0,06512 FNB de gestion de la trésorerie américaine TD - $ US TUSD.U 0,00000

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux fins d'information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Les placements dans des FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel d'actions américaines TD (le « Fonds ») n'est parrainé, promu, vendu ni soutenu d'aucune façon par Solactive AG, qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice Solactive US Large Cap CAD Index (rendement global net, $ CA) (l'« indice »), des marques de commerce associées à l'indice ou du cours de l'indice, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'indice est calculé correctement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 527 milliards de dollars. Statistiques globales au 30 septembre 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

