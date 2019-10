Villes intelligentes et inclusion sociale : le cas de Québec, Casablanca et Ouagadougou

Cette subvention du FRQSC et de l'AUF, au montant de 49 000 $ sur deux ans, permettra de travailler sur un projet de recherche intitulé « Villes intelligentes et enjeux de l'inclusion sociale et du développement humain au Maroc et au Burkina Faso ». Outre la professeure Tremblay, l'équipe de recherche est composée de Fedwa Jebli, professeure à la Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat (Maroc), d'Evariste Dakouré, professeur à l'Université Aube Nouvelle (Burkina Faso) et de Jamal El Baz, professeur associé à l'Université Ibn Zohr Agadir (Maroc).

« Nous sommes très heureux de ce projet de recherche sur un sujet fort d'actualité, celui des villes intelligentes. Qui plus est, cette recherche est menée en collaboration avec deux pays africains et porte sur les projets de villes intelligentes de Québec, Casablanca et Ouagadougou », a mentionné le directeur général par intérim, monsieur André G. Roy.

De son côté, la professeure Diane-Gabrielle Tremblay ajoute que « le thème des villes intelligentes est un thème de grande actualité, notamment avec des projets à Toronto et ailleurs au Canada. Aussi, il est intéressant de se pencher sur la nature de la ville intelligente et sur les mesures possibles pour que ce type de projet soit au service et dans l'intérêt de la population, tant au Canada qu'ailleurs ».

À cet effet, une synthèse des écrits généraux sur le sujet et une recension des villes qui s'engagent dans ce type de projet seront réalisées. Puis, les chercheurs compareront les projets et leurs effets sur l'inclusion des populations, en analysant notamment les cas de Québec, de Casablanca (Maroc) et de Ouagadougou (Burkina Faso).

Le FRQSC et l'AUF

Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) est un organisme à but non lucratif instauré en vertu de la Loi sur le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est mandataire du gouvernement du Québec et est dirigé par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par le Conseil des ministres.

Pour sa part, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) regroupe 944 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans 116 pays. Créée il y a près de 60 ans, elle est l'une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

