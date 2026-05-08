Villeray-Saint‑Michel-Parc‑Extension lance les Festivités culturelles de VSP, un nouveau rendez‑vous gratuit le 23 mai

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension lancera, le samedi 23 mai prochain, la première édition des Festivités culturelles de VSP : Au rythme de nos artistes, un tout nouvel événement gratuit et sans inscription, dédié à la création artistique et au rassemblement citoyen.

Affiche des Festivités culturelles de VSP. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Avec les Festivités culturelles de VSP, on crée un nouveau moment de rencontre qui célèbre ce qui fait une de nos forces de notre arrondissement : sa diversité, sa créativité et ses artistes. La culture doit être accessible, vivante et près du monde, c'est exactement l'esprit de ce rendez-vous rassembleur », affirme Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Présentées à la maison de la culture Claude-Léveillée et sur son parvis, les Festivités culturelles de VSP proposent une journée complète d'art, de musique et de performances, mettant en lumière des artistes aux pratiques variées et accessibles à tous les publics. Cette initiative vise à offrir un espace de rencontre entre les artistes et la communauté, dans un esprit de découverte, de participation et de célébration.

Dès 12 h 30, le public est invité à prendre part à une série d'activités créatives et festives : ateliers de bande dessinée, de dessin et de coloriage, spectacles familiaux, danse et musique traditionnelles, visite guidée d'exposition avec atelier créatif, ainsi qu'une performance choisie par le comité de programmation citoyen de Villeray. Certaines de ces activités sont proposées par la maison de la culture de Parc‑Extension, en complément de cette programmation diversifiée.

En soirée, la scène accueillera le spectacle Ode au printemps, réunissant Marco Calliari, Willows, Josianne Paradis, le Duo Fortin‑Poirier et Sébastien Lacombe, pour un concert festif célébrant ce rendez-vous culturel.

Le café LatinArte sera ouvert toute la journée, avec un menu spécial, invitant le public à prolonger la fête dans une ambiance conviviale.

Découvrez la programmation complète sur le site Web de l'arrondissement.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]