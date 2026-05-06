Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - VSP investit pour la jeunesse, la vitalité commerciale et la sécurité piétonnière

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les membres du conseil ont entériné la reconduction du projet Agent(e)s pivots, en autorisant une contribution financière au Centre socioéducatif Lasallien. Ils ont également accordé une contribution financière à la nouvelle Association des commerçants de Villeray Est pour le développement commercial du secteur, et octroyé deux contrats pour des réfections mineures de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement.

« Le renouvellement du financement accordé au projet Agent(e) pivot nous permet de continuer à soutenir les jeunes dans toutes les sphères de leur vie afin de favoriser leur plein développement et leur intégration positive dans la communauté. La présence des agentes et agents pivots dans les écoles permet d'agir tôt, de renforcer les liens avec les familles et de prévenir la violence. Bâtir un lien de confiance et tisser des relations durables entre l'école, la famille et la communauté demandent du temps. Le renouvellement du financement octroyé à ce projet demeure donc une excellente nouvelle pour notre Arrondissement », a déclaré Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Tisser un filet de sécurité autour des jeunes de nos quartiers

Le projet Agent(e)s pivot, pilier de la Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité de l'Arrondissement, est reconduit rétroactivement, pour l'année 2025-2026, grâce à une contribution financière de 323 093 $ accordée au Centre socioéducatif Lasallien par le ministère de la Sécurité intérieure du Québec.

Ce financement permettra le déploiement de cinq agentes et agents pivots dans cinq établissements scolaires identifiés comme prioritaires, soit dans le district de Saint‑Michel, aux écoles primaires Marie-Rivier, Bienville et Saint-Noël-Chabanel, ainsi qu'à l'école secondaire Louis-Joseph-Papineau, de même que dans le district de Parc‑Extension, à l'école secondaire Lucien‑Pagé.

Cette initiative vise à renforcer le filet de sécurité entourant les jeunes les plus à risque d'adopter des conduites violentes ou de s'engager dans un parcours criminalisé. À cette fin, les agentes et agents pivots assurent une présence soutenue au sein de leurs écoles et des différents milieux de vie qu'ils fréquentent. Cette approche permet, d'une part, de tisser des relations significatives avec les jeunes ainsi qu'avec leur famille et, d'autre part, de les accompagner vers les ressources et les services répondant à leurs besoins.

Les jeunes sont par ailleurs mieux informés de l'offre d'activités et de services qui leur est destinée. Également, elles et ils sont encouragés à s'investir dans des projets porteurs de sens, susceptibles d'éveiller des intérêts, de valoriser leurs talents et de développer leur pensée critique, notamment face aux comportements délinquants ou criminels.

Le financement du projet, entièrement assumé par le ministère de la Sécurité intérieure dans le cadre du Programme de soutien à la création et à la consolidation d'espaces jeunesse montréalais, permettra d'assurer la continuité d'un projet jugé prioritaire sur le territoire de l'arrondissement.

Dynamiser la vie commerciale de Villeray Est

Un montant de 15 000 $ a été accordé à l'Association des commerçants de Villeray Est pour soutenir sa structuration et son projet de mobilisation des commerçantes et commerçants du secteur. Cette nouvelle association couvre le territoire délimité par l'avenue Christophe-Colomb, le boulevard Crémazie Est, le boulevard Saint-Michel et la limite sud de l'arrondissement, soit les rues Jean‑Talon Est et Bélanger. On y compte 266 commerces. Le projet de l'association vise à mobiliser activement les commerçantes et commerçants autour de l'élaboration d'une vision commune de développement commercial pour Villeray Est et à définir un plan d'action concerté pour renforcer la vitalité et le dynamisme commercial du quartier.

Ce projet bénéficie d'une contribution financière du Programme de soutien financier destiné aux arrondissements pour la dynamisation des secteurs commerciaux situés hors des districts des sociétés de développement commercial de la Ville de Montréal.

Améliorer et sécuriser les déplacements piétonniers

Cette année, des travaux de réfection mineure de trottoirs seront réalisés sur diverses rues des réseaux artériel et local de VSP, pour une superficie totale de 1 340 m². Ces interventions visent à améliorer les déplacements et à offrir un environnement plus agréable et sécuritaire aux piétons et piétonnes. Les travaux représentent un investissement total de 785 739,87 $, taxes incluses, financé par le Programme de réfection routière de l'arrondissement et par le Programme de maintien des infrastructures routières du Service des infrastructures du réseau routier de la Ville de Montréal. Le conseil d'arrondissement a octroyé un contrat à Construction Larotek inc. pour la réalisation de ces travaux, ainsi qu'un contrat à EFEL Experts‑conseils inc. pour leur gestion et leur surveillance.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Audrey Villeneuve, chargée de communication, [email protected]