Villégiature et pêche - Le temps est venu de réserver un chalet pour l'été 2022

L'offre des différentes destinations du réseau de la Sépaq sera répartie à travers des plages horaires bien définies afin de distribuer l'achalandage pendant la journée et favoriser une expérience de vente agréable. En ligne, une salle d'attente virtuelle sera mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s'y trouveront à l'heure d'ouverture d'une plage. Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

Anticosti l'incontournable

Les places pour découvrir cet été en villégiature les trésors de l'île d'Anticosti se sont envolées à toute vitesse. Les réservations pour visiter la perle du golfe du Saint-Laurent lors de l'été 2022 et dormir dans la toute nouvelle auberge de Port-Menier s'ouvrent aussi le 17 avril, mais uniquement par téléphone .

Pour une expédition de pêche, une escapade d'amoureux ou des vacances en famille, l'éventail de plus de 700 chalets du réseau de la Sépaq ouvre les portes d'une nature apaisante où se créent les souvenirs les plus précieux. Sepaq.com

