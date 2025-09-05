Ville-Marie intensifie ses efforts en gestion des eaux pluviales

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Ville-Marie poursuit ses investissements en mettant en œuvre des solutions innovantes pour mieux gérer les eaux pluviales et renforcer la résilience de ses infrastructures face aux changements climatiques. En 2025 seulement, plus de 10 millions $ ont été investis afin de réaliser de nombreux projets drainants d'envergure, dont l'aménagement de la première rue éponge à Montréal, un projet phare qui illustre l'engagement de l'arrondissement de faire de la gestion des eaux pluviales une priorité sur son territoire.

Aperçu du réaménagement de la rue Larivière (Groupe CNW/Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)) Visite du chantier de la rue Larivière par Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Ville-Marie, accompagnée de la conseillère du district Sainte-Marie et responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle, et de membres de l'équipe de projet de l'Arrondissement de Ville-Marie et de la firme Provencher Roy (Groupe CNW/Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal))

Une rue éponge au cœur de Sainte-Marie

La rue Larivière, entre l'avenue De Lorimier et la rue Parthenais, est en cours de transformation pour créer des aménagements innovants, comme des bassins de rétention et des bacs de plantation qui permettront à terme de capter et de retenir près de 900 m³ d'eaux pluviales.

Rappelons que la rue Larivière est le premier projet multifonctionnel dans lequel une rue est transformée pour allier à la fois une gestion optimale des eaux pluviales, le verdissement, et les besoins récréatifs et culturels des gens du secteur. Cocréé avec les citoyens, il intègre également une œuvre d'art public, un mur d'escalade, un espace scénique pour des présentations publiques, du mobilier urbain pour se reposer et de nouveaux jeux d'eau pour enfants. Les travaux vont bon train, la fin des travaux complets sont prévus pour le printemps-été 2026.

« Les experts et les études le démontrent, les aménagements drainants d'envergure représentent l'une des solutions structurantes à forte portée pour permettre à notre ville d'être plus résiliente et de réduire les impacts des pluies abondantes sur les Montréalaises et les Montréalais et nos bâtiments. Nous allons continuer d'investir et d'intervenir à tous les niveaux, autant dans la réfection et la mise à niveau de notre réseau d'égout, dans l'entretien de nos installations, que dans l'aménagement de nouvelles infrastructures drainantes de petite et grande envergure », explique Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Ville-Marie.

Innover pour s'adapter aux nouvelles réalités

Devant l'ampleur des défis liés aux changements climatiques et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes de pluies abondantes, les équipes de Ville-Marie ont décidé d'agir sur tous les fronts et d'innover. En plus du projet de la rue Larivière, la ruelle La ligne verte dans le secteur de Sainte-Marie est en cours de réaménagement jusqu'en octobre 2025 afin d'y ajouter une tranchée drainante et des bandes végétalisées, et de permettre une capacité de rétention de 135 m3.

Les équipes de Ville-Marie ont aussi développé un concept novateur à Montréal, soit des saillies de trottoir drainantes à grande capacité qui, grâce à leurs bassins de rétention sous rue, pourront contenir plus de 10 fois les quantités d'eau d'une saillie de trottoir drainante régulière. L'aménagement de deux de ces saillies de trottoir à grande capacité est en voie d'être finalisé sur la rue Hogan, et les travaux de même ampleur s'amorceront dès la semaine prochaine sur la rue Saint-Timothée. À cela s'ajoutent deux noues drainantes qui ont été construites sur la rue Dufresne, et près d'une quinzaine de saillies drainantes régulières qui seront aménagées au cours de l'automne à des endroits stratégiques de l'Arrondissement. À la fin de 2025, l'Arrondissement comptera plus d'une soixantaine de saillies de trottoir drainantes, dont trois à grande capacité, et une douzaine de noues drainantes.

Avec ces aménagements, l'arrondissement de Ville-Marie à lui seul vient ajouter 1200 m3 d'infrastructures vertes drainantes sur rue, soit près de 15 % de l'objectif des 8500 m3 envisagés par la Ville de Montréal.

Des modifications majeures en sous-terrain

Depuis 2022, la Ville et l'Arrondissement sont intervenus fortement sur le réseau de canalisation d'égout pour le rendre plus performant en ajoutant des conduites de surverse sur les rues Parthenais et Sainte-Catherine Est, ainsi qu'Hochelaga et Sheppard, pour favoriser une meilleure évacuation des eaux. Le remplacement de conduites d'égout sur le boulevard de Maisonneuve Est a permis de doubler la capacité de la conduite.

Parmi les travaux d'envergure à venir, notons la réhabilitation du collecteur d'égouts localisé sous les rues D'Iberville, Larivière et Fullum, datant de 1891, qui prévoit améliorer la condition structurale actuelle, éliminer les risques de défaillance et de prévoir un réaménagement de surface.

Une stratégie intégrée et des interventions ciblées dans les secteurs vulnérables

Rappelons que la gestion des eaux pluviales est désormais intégrée à tous les projets de réfection de parcs, rues et places publiques. En 2024, des modifications réglementaires au cadre bâti de Ville-Marie ont aussi été apportées pour limiter les constructions en sous-sol dans les zones à risque et favoriser le développement en hauteur.

Ville-Marie a aussi intensifié ses actions dans les secteurs les plus vulnérables, notamment Saint-Timothée, Rouen-Hogan, Parthenais et Fullum-Coupal, avec des inspections préventives accrues, un nettoyage plus fréquent des conduites et une présence terrain renforcée lors de pluies intenses.

