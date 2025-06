LE VILLAGE EN ACTION : INVESTISSEMENTS MAJEURS, ENGAGEMENT COLLECTIF ET PROJETS MOBILISATEURS

Un appui financier de près de 2,6 millions de dollars pour assurer la continuité des initiatives structurantes dans le Village

MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - C'est à l'occasion du lancement officiel de la saison estivale de la place du Village, située à l'angle des rues Sainte-Catherine Est et Wolfe, que monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie, et monsieur Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal, ont saisi l'occasion pour faire le point sur les projets réalisés dans le cadre de la Stratégie d'intervention collective du Village.

« Porté par une forte mobilisation des partenaires du milieu, qui œuvrent à faire du Village un quartier inclusif et animé, notre engagement envers ce secteur vibrant demeure plus solide que jamais. La Stratégie du Village porte aujourd'hui ses fruits, en conciliant vitalité économique et inclusion sociale, avec des projets concrets. Le Village est en transformation, et cette relance passe aussi par le soutien à l'économie locale, à la culture, et à des espaces communautaires forts. Ce que nous livrons aujourd'hui est une base solide pour un développement pérenne. Et c'est ensemble, avec les gens du milieu, que nous allons continuer à bâtir et transformer ce quartier unique. »

-- Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Se retrouver ici, à la place du Village -- là où la synergie entre les partenaires bat son plein -- est significatif. On assiste à une véritable réappropriation de l'espace public par les communautés du Village. Les témoignages recueillis jusqu'à maintenant témoignent d'un fort sentiment d'inclusion et de bienveillance, un retour qui a une signification profonde. Depuis le lancement de la Stratégie du Village, issue d'une vaste consultation en 2022, nous avons franchi des étapes majeures, entre autres le lancement d'un tout premier Fonds d'initiatives locales, la création d'une association de résident(e)s, et le projet d'Espace LGBTQ+. Ces actions témoignent d'un réel engagement structurant et durable des résident(e)s et communautés du Village. Grâce au soutien financier accordé aux divers projets, nous poursuivons nos efforts avec détermination, en gardant le cap sur cette vision commune. »

-- Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques, arrondissement de Ville-Marie

Les interventions prioritaires de la Stratégie se poursuivent grâce au soutien financier de Ville-Marie. Plusieurs projets et interventions ont été réalisés ou sont en voie de l'être, témoignant de l'élan collectif qui anime le Village.

Gouvernance et suivi de la Stratégie d'intervention collective du Village

Depuis mai 2025, monsieur Philippe Schnobb assure la coordination du comité de travail pour le Village. Fort de son expérience à la présidence du conseil d'administration de la STM, il met aujourd'hui son expertise au service de la Stratégie d'intervention collective du Village. Son mandat, ainsi que celui du comité, consistent à mobiliser les acteurs du milieu afin de concrétiser les projets issus du Forum du Village, autour des 3 grands axes de la Stratégie :

la sécurité et le vivre-ensemble,

la culture et l'identité,

l'espace public, et la vitalité socioéconomique.

M. Schnobb veille également à un suivi serré et structuré de la mise en œuvre des actions prévues, garantissant ainsi une progression cohérente et concertée des initiatives.

Animation et aménagements hivernaux et estivaux à la place du Village

La place du Village s'impose comme un véritable pôle d'animation saisonnière, offrant une programmation riche et inclusive, été comme hiver.

Durant la saison estivale, l'espace se transforme en un lieu de vie vibrant : jets d'eau rafraîchissants, piano public, jeux de société, café-bar convivial, ambiance lumineuse en soirée, et une programmation de près de 75 événements variés y sont proposés. Grâce à trois partenariats solides avec la Société de développement économique du Village, Studio ZX et Ausgang Plaza, la place devient un carrefour culturel et communautaire, desservie par une équipe d'agentes et d'agents de liaison présente du lundi au vendredi pour accueillir et informer les visiteuses et visiteurs.

L'hiver, la magie opère tout autant. La place s'est métamorphosée en une patinoire en plein air, accueillant une programmation festive. Ce projet pilote, rythmé par des après-midis disco sur glace, a connu un beau succès auprès des familles et de toutes les personnes en quête d'activités hivernales accessibles et rassembleuses.

La place du Village incarne l'esprit du quartier et répond aux objectifs de la Stratégie d'intervention collective : un espace public vivant, identitaire, accueillant et en constante effervescence.

« La programmation de la SDC du Village pour l'été 2025 est à l'image de notre quartier : vibrante, inclusive et résolument engagée. Grâce à des partenariats solides et à une offre culturelle, sportive et communautaire renouvelée, nous contribuons à faire de la place du Village un lieu vivant et rassembleur, autant pour les résident(e)s que pour les visiteur(euse)s. Ce dynamisme nous permet aussi de poursuivre notre mission sociale, en offrant aux Allié•e•s du Village une expérience formatrice au cœur même de la communauté. »

-- Mme Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village - Village Montréal

« Nous sommes très fières et fiers de participer à l'animation de la place du Village. Faire connaître et promouvoir la culture montréalaise sous toutes ses formes est au cœur de notre mission. »

-- M. Malick Touré, directeur général de Ausgang Plaza

Enfin, l'animation et l'aménagement de la piétonnisation en plus de la gestion du territoire, portés par la Sociétés de développement commercial (SDC) du Village, représentent un investissement stratégique de près de 1 million de dollars. Ces initiatives visent à dynamiser l'espace public, favoriser la convivialité et renforcer l'attractivité tout au long de la saison estivale.

Des initiatives lauréates qui façonnent le Village de demain

En 2025, grâce au soutien financier de Ville-Marie et à la gestion de PME MTL Centre-Ville, le Fonds d'initiatives locales pour le Village (FIL) a permis de réaliser cinq projets citoyens, culturels et communautaires, pour un total de 135 000 $. Ces projets, axés sur la cohabitation, l'inclusion et la vitalité du quartier, comprennent notamment :

Ces initiatives renforcent le dynamisme, l'inclusivité et l'engagement du Village en tant que milieu de vie. Une enveloppe de plus de 350 000 $ est prévue pour financer des projets jusqu'en 2027.

Propreté et sentiment de sécurité : des engagements concrets au quotidien

Un montant additionnel de 615 000 $ a été investi pour renforcer les efforts en matière de propreté dans le Village, incluant un soutien financier accordé aux initiatives de la Société de développement commercial (SDC) du Village, dont la brigade de propreté, les Allié•e•s du Village. Ces investissements visent à offrir un cadre de vie plus propre, plus sécuritaire et agréable, en cohérence avec les objectifs de la Stratégie d'intervention collective du Village.

Rappelons que les efforts en matière d'inclusion sociale se renforcent également avec l'arrivée de la nouvelle équipe de médiation communautaire de L'Anonyme, déployée cet été dans le Village grâce à un soutien financier de 260 000 $. Cette équipe d'intervention vise à favoriser une meilleure cohabitation dans l'espace public, en particulier dans les secteurs où les enjeux sociaux sont plus marqués. Axée sur la prévention, la médiation et le soutien communautaire, cette équipe agit en complémentarité avec les autres initiatives, dont l'équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS), ainsi que l'ajout de gardiens de parcs, contribuant ainsi à un environnement plus humain, sécuritaire et inclusif.

