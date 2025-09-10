L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ADAPTE SA RÉGLEMENTATION POUR RÉPONDRE AUX ORIENTATIONS DU PUM 2050

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Hier, lors du conseil d'arrondissement, Ville-Marie a déposé un projet de règlement de concordance visant à modifier sa réglementation pour assurer l'application du récent Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM) adopté par la Ville de Montréal le 16 juin dernier. Le projet de règlement propose plusieurs changements concrets permettant à l'Arrondissement de se donner les moyens et outils urbanistiques nécessaires à l'atteinte des objectifs et des cibles du PUM d'ici 2050, notamment en matière de logement, de mobilité durable, de protection du patrimoine et de transition écologique.

Plus claires, plus cohérentes et mieux adaptées aux réalités du territoire, les modifications réglementaires proposées répondent aux défis et aux besoins d'aménagement urbain actuels et futurs du centre-ville.

« Depuis 2018, nous travaillons avec la collectivité à développer une vision forte pour la Ville de Montréal. Aujourd'hui, je suis fière de voir ce travail se traduire en mesures concrètes qui répondent aux grands défis urbains. C'est cet exercice règlementaire qui nous permet de poursuivre nos efforts pour bâtir un centre-ville plus résilient, plus vert, plus inclusif et plus juste. »

-- Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie

« En simplifiant les procédures, en adaptant les hauteurs et densités aux réalités du territoire, en favorisant les projets de logement social et abordable par des exemptions ciblées, et en prônant la transition écologique, nous créons des conditions favorables pour bâtir une ville plus équitable et accessible. Je suis confiant que cette réglementation, réfléchie avec rigueur et sensibilité, nous permettra d'atteindre les cibles du PUM tout en renforçant la cohésion et la résilience de nos milieux de vie ».

-- M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie

Aperçu des modifications réglementaires proposées

Les principales modifications réglementaires concernent les hauteurs et densités, les usages, les unités de paysages, la protection du patrimoine ainsi que la démolition d'immeubles.

Concrètement, en termes de logement, le PUM vise la construction de 1,1 million de logements à Montréal d'ici 2050, dont 20 % hors marché. Pour répondre à cet objectif de la Ville à sa propre échelle, Ville-Marie instaure un cadre réglementaire qui vise à inciter la construction de nouveaux logements, notamment en ayant des règles plus claires et cohérentes pour les organismes communautaires et les promoteurs, en plus de réduire les freins réglementaires à la réalisation de logements hors marché, comme l'exemption du Comité d'étude de démolition pour les projets hors marché ne touchant pas les bâtiments patrimoniaux. En bref, le règlement offre les dispositions nécessaires pour que les acteurs du logement puissent agir plus efficacement.

Pour préserver les milieux naturels et leur biodiversité, la Ville souhaite optimiser l'occupation du sol, tout en assurant une densité adaptée à chaque environnement. La réglementation est revue afin de repenser la hauteur, la surface et l'espace occupé par les bâtiments en regard de l'application de la nouvelle approche d'intensification répartie en trois niveaux (douce, intermédiaire et élevée) prévue par le PUM. Ainsi, la proposition permettra d'augmenter les hauteurs dans le respect des séquences urbaines, de moduler le cadre bâti pour favoriser le verdissement au sol en pleine terre et d'assurer la préséance des corridors visuels exceptionnels, comme ceux du mont Royal ou du fleuve Saint-Laurent.

Pour répondre aux orientations portant sur la protection du patrimoine, Ville-Marie intègre, entre autres, une cartographie de plus de 1100 immeubles significatifs, avec des critères renforcés pour les interventions sur les éléments patrimoniaux des bâtiments de Ville-Marie.

Les catégories d'usages sont également revues pour favoriser des milieux de vie complets comportant des commerces et services de proximité et favoriser le concept des « villes 15 minutes », afin de rendre la population moins dépendante de l'automobile. En somme, le règlement rend les règles d'utilisation du territoire plus claires et adaptées aux réalités locales.

Enfin, pour favoriser la transition écologique, le règlement prévoit plusieurs nouveaux critères d'autorisation de projets. Parmi ceux-ci figurent : l'intégration d'espaces verts en pleine terre, la réduction de l'empreinte écologique de l'enveloppe des bâtiments, ainsi que la bonification du domaine public aux abords du projet. Pour les nouvelles constructions, le nombre maximal d'unités de stationnement est réduit à 0,5 par logement. Des exigences spécifiques sont également introduites pour les stationnements de vélos, incluant les vélos cargo et électriques.

Prochaines étapes

La population est invitée à s'exprimer sur le projet de règlement lors de l'assemblée publique de consultation qui se tiendra le 24 septembre 2025, à 17 h 30, au rez-de-chaussée du 800, boulevard De Maisonneuve Est. L'arrondissement de Ville-Marie vise l'adoption finale à la fin septembre.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Source : Virginie Leblanc, Chargée de communication, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]