CULTURE, MÉMOIRE ET VITALITÉ : DES PROJETS QUI METTENT EN VALEUR LE QUARTIER CHINOIS

MONTRÉAL, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la deuxième édition de la Journée du Quartier chinois, organisée par la Table ronde du Quartier chinois de Montréal, l'arrondissement de Ville-Marie et ses partenaires communautaires profitent de cette célébration significative pour mettre en lumière les projets qui participent activement au rayonnement du Quartier chinois, à la valorisation de sa culture et de son identité, ainsi qu'à l'amélioration de son attractivité. Fidèle à ses engagements, Ville-Marie poursuit ses investissements pour soutenir des initiatives alignées avec ces objectifs, en réponse aux priorités exprimées lors des consultations publiques des dernières années et aux besoins formulés par les organismes et partenaires du milieu.

« Le Quartier chinois est un lieu de mémoire, de culture et de résilience. À travers les projets portés par la communauté et soutenus par l'arrondissement de Ville-Marie, nous contribuons à renforcer son identité unique et à en faire un lieu emblématique, tourné vers l'avenir. La Journée du Quartier chinois est l'occasion parfaite de célébrer cette richesse collective », souligne Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Ville-Marie

Projets structurants et de rayonnement en 2024-2025

Pour promouvoir son identité unique et soutenir son dynamisme culturel et économique, Ville-Marie contribue à la réalisation de plusieurs initiatives depuis 2021, en y investissant quelque 600 000 $ seulement dans la dernière année. Pami les récents projets soutenus figurent :

Le Nouvel An lunaire, organisé par Marché de Nuit Asiatique et Mural

La célébration de la nouvelle année lunaire continue de gagner en popularité à Montréal. En 2025, malgré une température exceptionnellement froide, la communauté asiatique s'est une fois de plus réunie pour partager ses traditions avec les Montréalais dans un esprit de solidarité et de célébration.





La célébration de la nouvelle année lunaire continue de gagner en popularité à Montréal. En 2025, malgré une température exceptionnellement froide, la communauté asiatique s'est une fois de plus réunie pour partager ses traditions avec les Montréalais dans un esprit de solidarité et de célébration. La Journée du Quartier chinois (12 juillet 2025), par la Table ronde du Quartier chinois

Une journée dédiée à la célébration de la culture et de l'identité du quartier, organisée par la Table ronde du Quartier chinois.





Une journée dédiée à la célébration de la culture et de l'identité du quartier, organisée par la Table ronde du Quartier chinois. Faire rayonner le Quartier chinois au-delà des frontières, par la Fondation JIA

Un projet visant à accroître la visibilité du Quartier chinois à l'international à travers des initiatives culturelles et de réseautage.





Un projet visant à accroître la visibilité du Quartier chinois à l'international à travers des initiatives culturelles et de réseautage. Repenser la rue Clark, par la Fondation JIA

Une réflexion collective sur l'aménagement de la rue Clark afin de mieux répondre aux besoins des usagères et usagers et de renforcer l'identité du quartier.





Une réflexion collective sur l'aménagement de la rue Clark afin de mieux répondre aux besoins des usagères et usagers et de renforcer l'identité du quartier. Maison du Quartier chinois, par la Fondation JIA

Un projet porteur pour doter le quartier d'un lieu rassembleur, dédié à la mémoire, à la culture et à la vie communautaire. La Maison du Quartier chinois s'installe dans le local vacant du rez-de-chaussée du 116 rue de la Gauchetière, emplacement significatif pour le Quartier chinois en raison de sa richesse historique et patrimoniale.

Un lieu emblématique et de festivités : la place Sun-Yat-Sen

Jusqu'au 18 octobre 2025, la place Sun-Yat-Sen s'anime au rythme de l'été grâce au soutien financier de l'arrondissement de Ville-Marie et à la coordination du Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal (SFCGM). Pendant 17 semaines, du mardi au samedi, les visiteuses et visiteurs du Quartier chinois pourront profiter d'une programmation vivante et empreinte de la culture chinoise et asiatique.

Au menu : animations ludiques, activités culturelles et danse en ligne pour petits et grands -- une belle façon de découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique au cœur du quartier.

La Table ronde du Quartier chinois

Alors que débute la dernière année du Plan d'action pour le développement du Quartier chinois, la Table ronde du Quartier chinois de Montréal dresse un bilan positif de ses trois premières années d'existence. Créée pour favoriser une participation significative des parties prenantes au développement du Quartier chinois, la Table ronde agit comme un espace de concertation communautaire essentiel à la revitalisation du secteur.

Parmi les réalisations marquantes :

Une recherche sur l'histoire du développement socio-économique du quartier, accompagnée de recommandations pour l'avenir;

Une réflexion collective sur la planification de la succession des associations familiales historiques;

Le lancement de la Maison du Quartier chinois, par la Fondation JIA, avec le soutien de la Table;

La création d'un jardin communautaire né d'un partenariat entre les communautés autochtones et asiatiques;

Deux plans communautaires structurants : l'un pour le logement social, l'autre pour le développement global du quartier.

« Ces initiatives témoignent d'un engagement profond envers un développement à échelle humaine, centré sur les besoins et aspirations des communautés locales. Nous sommes fières et fiers du chemin parcouru et enthousiastes à l'idée de poursuivre ce travail collectif pour le Quartier chinois », précise Leslie Cheung, présidente de la Table ronde du Quartier chinois.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Source : Virginie Leblanc, Chargée de communication, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]