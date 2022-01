Ville de Saguenay : la mairesse manque de sérieux et le syndicat casse la table

SAGUENAY, QC, le 28 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Après 40 rencontres de négociations dont 20 devant un médiateur, le Syndicat des cols blancs de la Ville de Saguenay (SCFP 2466) se voit forcer de casser la table de négociations en décrivant les dernières offres de la Ville d'honteuses et en ajoutant qu'il y a un troublant manque de sérieux de la part de la plus grande ville de la région.

« La nouvelle mairesse n'est pas capable de voir qu'une entente gagnante-gagnante est à sa portée. On nous fait vraiment perdre notre temps ! Jamais depuis la fusion les employés cols blancs n'ont été confronté à de tel proposition en table de négociation. Non seulement, elle manque de respect pour l'ensemble des personnes salariées mais de plus, elle accentue un phénomène déjà entamé à la Ville de Saguenay : le sérieux problème lié à la rétention de la main d'œuvre et la perte de son pouvoir d'attraction », de dénoncer Stéphanie Cloutier, présidente du SCFP 2466.

La Ville demande des reculs importants dans les conditions de travail des employés cols blancs. Certaines de ces demandes attaquent des clauses qui font partie de la convention collective depuis plus de 20 ans. Ainsi, le Syndicat a annoncé qu'il met fin à tout travail en table paritaire en ce qui concerne les relations de travail, et ce, tant et aussi longtemps que la négociation du nouveau contrat de travail ne sera pas réglée.

« Il ne faut pas oublier que nous négocions dans un contexte ou la Ville a augmenté, il y a seulement deux ans, les salaires de ses élus de 40 %. Nous tenons la ville responsable de l'échec actuel à la table de négociations et des conséquences négatives que cela entraînera dans le service aux citoyens », d'ajouter Claire Simard, conseillère syndical su SCFP.

Les membres du SCFP 2466 sont presque tous citoyens de la Ville de Saguenay et se désolent de voir que la Ville va laisser se dessiner un sérieux conflit de travail. Le Syndicat a en main un mandat de grève depuis juin 2021.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

