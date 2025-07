Entente de principe entre le SCFP 5735 et Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 1er juillet 2025 /CNW/ - Le Syndicat des employé(e)s de réseau d'Hydro-Québec (SCFP, section locale 5735) annonce qu'une entente de principe est intervenue avec l'employeur aux petites heures du matin dans la nuit du 30 juin au 1er juillet.

Cette entente survient à la suite de plusieurs mois de négociation intensive et d'une mobilisation soutenue des membres. Le syndicat tient à souligner l'engagement de ses membres tout au long du processus.

« Si nous sommes parvenus à une entente de principe, c'est que nous sommes convaincus que celle-ci reflète les engagements que nous avons pris envers nos membres. Nous continuerons à supporter dans leur négociation les travailleurs et travailleuses d'Hydro-Québec qui sont toujours en négociation et qui eux aussi méritent une entente satisfaisante. », a déclaré Marc-André Bouchard, président du SCFP 5735.

Aucun autre commentaire ne sera émis pour le moment. Les membres seront appelés à se prononcer sur cette nouvelle convention collective au début de l'automne, une fois le processus de rédaction complété.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 16 000 membres dans le secteur énergie dont la majorité sont des employé(e)s d'Hydro-Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

