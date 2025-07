AVIS AUX MÉDIAS - Mobilisation des chauffeurs du RTL : Assez, c'est assez !

LONGUEUIL, QC, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 3333, qui représente plus de 700 chauffeurs et chauffeuses d'autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL), organise un rassemblement en marge de la rencontre du conseil d'administration du RTL qui se tiendra le jeudi 3 juillet prochain. Les chauffeurs dénoncent les demandes de reculs à la table de négociation et l'absence de reconnaissance de leur travail essentiel de la part de la mairesse et du conseil de ville.

Quoi : Rassemblement devant le siège social du Réseau de transport de Longueuil



Où : Siège social du Réseau de transport de Longueuil

1150, boulevard Marie-Victorin, Longueuil



Quand : Jeudi 3 juillet, de 11 h à 18 h

Rappelons que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024 et que les membres du Syndicat des chauffeurs d'autobus du Réseau de transport de Longueuil (SCFP, section locale 3333), réunis en assemblée générale spéciale le 13 avril dernier, ont voté en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève à une écrasante majorité de 99,03 %.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8 700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

