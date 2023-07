Ville de Rimouski - les cols bleus au conseil de ville

RIMOUSKI, QC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - À quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec, une délégation du syndicat des cols bleus de Rimouski s'est présentée, hier soir, au conseil de ville afin de s'informer sur les autres enjeux municipaux.

Cette première présence de ces syndiqué(e)s au conseil municipal ne sera pas leur dernière puisqu'ils et elles ont compris l'importance des décisions qui s'y prennent.

Rappelons que les cols bleus sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2022. Les négociations en vue du renouvellement de celui-ci achoppent particulièrement sur la rémunération où les positions des deux parties sont actuellement inconciliables. Les syndiqué(e)s ont en main un mandat pour déclencher des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

« Compte tenu de l'importance de ces Jeux pour des centaines d'enfants, de parents et pour la ville de Rimouski, le syndicat a préféré ne pas exercer de moyens de pression qui pourraient nuire au bon déroulement de cet évènement », a déclaré Yan Dupont, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus (SCFP 5275).

Notons que les cols bleus de Rimouski ont mis les bouchées doubles dans la préparation des Jeux du Québec qui se tiendront du 21 au 29 juillet prochain. D'ailleurs, leur syndicat a commandé une publicité à la radio locale laquelle rappelle la contribution de ces employé(e)s dans la préparation de cet évènement sportif d'envergure.

