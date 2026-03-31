Ville de Montréal - Ce qui sera ouvert ou fermé pour le congé de Pâques

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion du Vendredi saint (le 3 avril 2026) et du lundi de Pâques (le 6 avril 2026), la Ville de Montréal modifiera les horaires de certains services.

Comptoirs de permis et services en ligne

Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront fermés le Vendredi saint et lundi de Pâques. Les services numériques sont disponibles en tout temps pour faire vos demandes en ligne. Il s'agit d'une façon pratique, rapide et sécuritaire à privilégier sans devoir se déplacer. Les demandes soumises pendant le congé seront traitées à partir du 7 avril 2026.

Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter l'article Jours fériés : bureaux, installations et services ouverts ou fermés?

Les collectes

Les différentes collectes (ordures ménagères, résidus résidentiels de matériaux de construction, de rénovation et de démolition, encombrants, matières recyclables et résidus alimentaires) sont maintenues partout. Pour connaître les dates des différentes collectes dans votre arrondissement, consultez Info-collectes.

Écocentres

Les écocentres seront ouverts le vendredi 3 et le samedi 4 avril de 8 h à 18 h, et seront fermés le dimanche 5 avril et lundi 6 avril.

Installations sportives

Les installations sportives ont un horaire variable selon les arrondissements. La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés ou à consulter montreal.ca avant de se déplacer.

Bibliothèques et Maisons de la culture

Les installations culturelles ont un horaire variable selon les arrondissements. Pour vérifier l'horaire ou connaître les coordonnées des installations, veuillez consulter le répertoire des bibliothèques et la liste des Maisons de la culture.

Espace pour la vie

Le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium sont ouverts. Pour plus d'information et pour planifier votre visite, consultez le site d'Espace pour la vie

Cour municipale

La cour municipale sera fermée le Vendredi saint et le lundi de Pâques. Seules les comparutions de personnes détenues sont maintenues à l'édifice du 775, rue Gosford. Pour plus d'informations, consultez la section sur la cour municipale du site web de la Ville de Montréal.

Montréal invite la population à consulter le site Internet ou à communiquer avec la Ville pour obtenir des informations sur les ouvertures et fermetures des installations.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]