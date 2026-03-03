MONTRÉAL, le 3 mars 2026 /CNW/ - Montréal décrète la levée de l'avis d'ébullition émis dans un secteur touchant les villes de Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Pointe-Claire et de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Les résultats d'analyse des échantillons d'eau ont confirmé que l'avis d'ébullition, en vigueur depuis le 1er mars 2026 en raison d'une intervention sur le réseau d'eau, pouvait être levé.

Montréal a l'assurance que l'eau rencontre en tout point les exigences de la réglementation en matière de qualité de l'eau potable. Ce faisant, il n'est plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant de la consommer dans ce secteur.

Précautions nécessaires :

Ouvrez tous les robinets d'eau froide et laissez couler l'eau pendant quelques minutes avant de l'utiliser.

La même procédure s'applique aux robinets extérieurs, boyaux d'arrosage et fontaines à boire.

Videz, lavez et désinfectez les machines à café, les machines à glace.

Changez les filtres des systèmes de traitement ou de filtration d'eau (pichet, filtre au robinet ou sous l'évier, frigo avec distributeur d'eau, etc.) en suivant les recommandations du fabricant.

Il n'est pas nécessaire de vider le réservoir à eau chaude.

Pour plus de renseignements, la population est invitée à consulter Montreal.ca ou à communiquer avec le 311.

SOURCE Ville de Montréal

Source et renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]