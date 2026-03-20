Assemblée publique - Étude publique du Plan de lutte contre les discriminations et le racisme 2026-2030 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - La Commission de la sécurité publique convie la population montréalaise à participer à une assemblée publique au cours de laquelle le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) présentera son Plan de lutte contre les discriminations et le racisme 2026-2030.

La documentation relative à cette assemblée publique sera disponible sur la page web dédiée et sa présentation détaillée sera assurée le :

Date: Mercredi 1er avril 2026 à 18h Lieu : Salle des Armoiries, Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, RC-100

La présentation du SPVM sera suivie d'une période de questions et commentaires du public et des commissaires. La séance sera accessible via la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée des commissions permanentes.

Accessibilité

La salle d'assemblée est accessible aux personnes à mobilité réduite. L'hôtel de ville dispose d'une entrée accessible de plain-pied à l'entrée sur la place Vauquelin et d'une rampe d'accès à l'entrée sur la rue Gosford

Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000.

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Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission de la sécurité publique est présidée par Alba Stella Zúñiga Ramos, conseillère de la Ville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Carla Beauvais, conseillère de la Ville, Ahuntsic-Cartierville, et Marc Doret, maire de la Cité de Dorval, en assument les vice-présidences.

Sont également membres : Arij El Korbi, conseillère de la Ville, Saint-Léonard; Jacques Cohen, conseiller d'arrondissement, Saint-Laurent; Leslie Roberts, conseiller de la Ville, Ville-Marie; Maude Choko, conseillère d'arrondissement, Outremont; John Belvedere, maire de la Ville de Pointe-Claire et Robert Pigeon, représentant du gouvernement du Québec.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Service du greffe, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Téléphone : 514 872-3000, [email protected] |montreal.ca/sujets/commissions-permanentes| @Comm_MT