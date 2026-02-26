Le 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976 prend vie à Montréal

Alors que les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 viennent de prendre fin, Montréal affirme que son héritage olympique est bien vivant. Infrastructures sportives toujours actives, ville hôte de compétitions internationales, institutions culturelles mobilisées, personnalités sportives inspirantes et grands rendez-vous populaires, témoignent d'une métropole qui continue de faire rayonner l'esprit olympique.

L'année olympique s'anime dès maintenant

Les célébrations entourant le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal prennent vie dès les prochaines semaines avec des rendez-vous vibrants en sport, culture et patrimoine.

En février, déployé à l'échelle du Québec et piloté par l'Institut national du sport du Québec (INS Québec), en collaboration avec le Comité olympique canadien, le programme Jouez gagnant ! s'inscrit comme un levier clé pour faire vivre l'héritage de 1976 auprès des jeunes générations, à travers le réseau scolaire. Ce programme vise à inspirer les jeunes à adopter un mode de vie actif et à croire en leur potentiel, grâce à des rencontres avec des athlètes de haut niveau.

Du 4 au 8 mars 2026, Montréal accueillera l'International Gymnix, la plus importante compétition de gymnastique au pays, réunissant des athlètes de la relève et de haut niveau venus des quatre coins du monde. Cet événement confirme la place de Montréal parmi les grandes villes sportives internationales.

À compter du 27 mars et jusqu'au 7 septembre 2026, le Musée McCord Stewart présentera une exposition consacrée aux Jeux de 1976. Archives, objets emblématiques et images d'époque permettront au public de revisiter un moment fondateur de l'histoire montréalaise et d'en mesurer l'héritage durable.

Le Parc olympique lancera également un nouveau parcours de visite guidée dans ses coulisses, donnant accès à des espaces emblématiques, dont le vestiaire des Expos. Les billets seront mis en vente au début du mois de mars.

Les 29 et 31 mai 2026, les mythiques Tour de l'Île et Tour la Nuit proposeront des parcours uniques et des animations spéciales pour souligner les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal.

Tout l'été, en plus de recevoir plusieurs événements sportifs, la Société du parc Jean-Drapeau déploiera une programmation sportive et culturelle inspirée de l'esprit olympique. Elle proposera notamment une journée portes ouvertes au Bassin olympique, destinée au grand public, ainsi qu'un parcours commémoratif mettant en lumière l'histoire olympique et la place centrale du sport dans l'identité du Parc.

Le parc Jean-Drapeau accueillera également le Festival Eureka!, du 5 au 7 juin 2026, sous le thème L'élan scientifique : quand sport et science se rencontrent, ainsi que les Olympiades scouts, le 27 juin.

Déjà, plus d'une vingtaine d'activités sont confirmées. L'ensemble de la programmation sera dévoilé au printemps.

