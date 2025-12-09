Ville de Brossard : les brigadières et brigadiers acceptent l'entente de principe

BROSSARD, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Hier soir, réunis en assemblée générale, 29 des 33 brigadières et brigadiers scolaires de la Ville de Brossard présents ont accepté à l'unanimité la proposition pour une nouvelle convention collective d'une durée de sept ans.

« Nous avons fait des gains significatifs en ce qui concerne les salaires, des améliorations ont été apportées pour ce qui est des vêtements, en plus de l'ajout de congés supplémentaires. Globalement, nous sommes très satisfaits », de dire Karine Laprise, présidente des Syndicats regroupés des employés municipaux (SREM-SCFP 306) représentant les salarié(e)s de la Ville de Brossard.

La dernière convention collective est venue à échéance le 31 décembre 2023.

