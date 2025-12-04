Entente entérinée à la STM

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce soir, les membres du Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel de la Société de transport de Montréal (SCFP 2850) ont voté à 75% en faveur de l'entente de principe renouvelant leur contrat de travail pour cinq ans.

« Nous sommes satisfaits de cette entente considérant le contexte actuel très difficile dans le secteur du transport public. La négociation a duré près d'un an et demi. Le comité de négociation a travaillé fort pour maintenir de bonnes conditions de travail », de dire Stéphane Lamont (président SCFP 2850).

Parmi les autres gains, notons les clauses salariales, l'encadrement renforcé de la sous-traitance, un projet pilote pour l'horaire 4 jours de travail/32 heures, le maintien du cumul des avantages sociaux durant le congé de paternité, le maintien de la lettre d'entente relative au télétravail, la retraite progressive ainsi que la bonification de l'échelle salariale et une diminution du nombre d'années pour atteindre le maximum de l'échelle.

La section locale SCFP 2850 représente 1284 travailleuses et travailleurs.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]