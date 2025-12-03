Nouveau contrat à la Ville de La Malbaie

LA MALBAIE, QC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale hier soir, les cols bleus et les cols blancs de la Ville de La Malbaie ont voté à 98 % pour une entente de principe renouvelant leur contrat de travail pour six ans.

« Nous sommes très satisfaits de cette entente. Ça représente un équilibre solide entre les besoins et les attentes des membres et les réalités opérationnelles de la Municipalité. Même si quelques discussions ont été sensibles et difficiles à certains moments, le dialogue est toujours resté ouvert, respectueux et constructif. Les deux parties ont travaillé avec sérieux et bonne foi pour parvenir à un résultat qui améliore les conditions de nos membres tout en répondant aux enjeux structurels de la Ville », de dire Stéphane Lavoie-Maltais, président du SCFP 4813.

Les salarié(e)s profiteront de hausses salariales de 6 % en 2025, de 3 % en 2026 et 2027 et de 2,5 % pour les trois dernières années. Parmi les autres gains, notons l'encadrement renforcé de la sous-traitance, la bonification des conditions de travail globales des employé(e)s saisonnier(ère)s et des primes.

« Le syndicat a aussi amélioré la gestion des libérations syndicales. Il y aura dorénavant plus de liberté d'action et de flexibilité pour l'exécutif », d'ajouter le conseiller syndical du SCFP, Sébastien Campana.

La section locale SCFP 4813 représente 42 travailleuses et travailleurs permanents, avec des effectifs pouvant atteindre 120 en période estivale, ce qui démontre l'importance stratégique des opérations en cette saison pour ce lieu de villégiature.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

