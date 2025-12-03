Mandat de moyens de pression pour les professionnels de Lévis

LÉVIS, QC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale le 2 décembre en soirée, les professionnels de Lévis ont voté massivement en faveur d'un mandat d'intensification de leurs moyens de pression, soit à 94 %. Ces employés espèrent ainsi forcer l'avancement des négociations de leur convention collective et se faire respecter par leur employeur. Ils ont exprimé le souhait de se prononcer rapidement sur un mandat de grève dans l'éventualité où les moyens de pression seraient insuffisants pour en arriver à une entente négociée ne contenant aucune concession.

Les professionnels réaffirment que leurs demandes sont raisonnables, réalistes et essentielles pour assurer un environnement de travail sain et équitable. Parmi leurs priorités incontournables, on retrouve : un horaire de travail respectueux des réalités professionnelles et humaines; une réduction de l'écart salarial entre les professionnels de Lévis et le reste du marché, écart devenu nuisible à l'attraction et à la rétention du personnel; ainsi qu'une amélioration à certaines conditions de travail fondamentales pour permettre aux équipes de réaliser adéquatement leurs mandats.

Le comité de négociation rappelle également que l'employeur exige toujours des concessions importantes et inacceptables. Les professionnels ne peuvent raisonnablement accepter de perdre des acquis au moment même où leurs tâches augmentent et où la pression sur eux s'intensifie.

« Notre équipe de négociation syndicale demeure ouverte au dialogue et, plus que jamais, souhaite en arriver à une entente négociée. Mais cette entente devra respecter la valeur du travail des professionnels et reconnaître leur rôle essentiel au sein de la Ville de Lévis », de commenter Mario Jean, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

La section locale 2927 du SCFP compte quelque 805 membres. Parmi ceux-ci, environ 215 sont des professionnels qui ont leur propre unité syndicale et convention collective. Cette dernière est arrivée à échéance le 31 décembre 2024.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756