ViiV Soins de santé annonce que CABENUVA et VOCABRIA sont maintenant offerts au Canada

LAVAL, QC, le 23 sept. 2020 /CNW/ - ViiV Soins de santé Canada a annoncé aujourd'hui la disponibilité des stocks de CABENUVA et de VOCABRIA dans l'ensemble du pays. CABENUVA est le premier et le seul traitement injectable à longue durée d'action, à administrer une fois par mois, indiqué comme schéma complet de remplacement du schéma antirétroviral courant pour le traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1) chez les adultes présentant une suppression virologique stable (taux d'ARN du VIH-1 inférieur à 50 copies par mL). CABENUVA associe le cabotégravir, un inhibiteur de transfert de brin de l'intégrase (ITBI), à la rilpivirine, un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)1. [VOCABRIA and CABENUVA PM p4A,26A]

CABENUVA et VOCABRIA ont tous deux été homologués par Santé Canada le 18 mars 2020. VOCABRIA (cabotégravir administré par voir orale), en association avec EDURANT (rilpivirine administrée par voie orale), un produit de Janssen, une entreprise pharmaceutique de Johnson & Johnson, est utilisé pour le traitement de courte durée de l'infection par le VIH chez les adultes présentant une suppression virologique stable avant l'instauration du traitement par CABENUVA1. [VOCABRIA and CABENUVA PM p4A]

Dacia Hibbert, directrice générale de ViiV Soins de santé Canada, a déclaré : « Nous sommes fiers de rendre CABENUVA et VOCABRIA disponibles pour les personnes vivant avec le VIH. CABENUVA offrira à ces dernières une option à douze traitements par année pour le maintien de la suppression virale. »

L'approbation de VOCABRIA et de CABENUVA s'est fondée sur les résultats des études déterminantes de phase III ATLAS (Antiretroviral Therapy as Long-Acting Suppression) et FLAIR (First Long-Acting Injectable Regimen), qui ont été menées auprès de plus de 1100 participants provenant de 16 pays, y compris le Canada. Avant l'instauration du traitement par CABENUVA, on a administré VOCABRIA et EDURANT par voie orale pendant environ un mois afin d'évaluer la tolérabilité du cabotégravir et de la rilpivirine. Les études ont montré que CABENUVA, injecté une fois par mois dans un muscle fessier, a été efficace pour maintenir la suppression virale tout au long de la période d'étude de 48 semaines1-3. [VOCABRIA and CABENUVA PM p35A,35B,37B,38A][Swindells 2020 p4A,5A][Orkin 2020 p4A,5A]

Lors des deux études, les effets indésirables (de grades 1 à 4) les plus fréquents observés chez ≥ 2 % des participants recevant CABENUVA ont été les suivants : réactions au point d'injection, pyrexie, fatigue, céphalée, douleur musculosquelettique, nausées, troubles du sommeil, étourdissements, éruption cutanée et diarrhée. Au total, au cours des 48 semaines de la période d'étude, 4 % des participants ont abandonné le traitement par CABENUVA en raison d'effets indésirables1. [CABENUVA PM p.16A,16B]

Veuillez consulter la monographie à www.viivhealthcare.ca pour obtenir les renseignements complets sur l'innocuité.

À propos du VIH

À la fin de 2016, on estimait à 63 110 le nombre de personnes vivant avec le VIH au Canada, ce qui représentait une hausse de 5 % par rapport à 2014. De ces personnes, 14 % ignoraient qu'elles étaient infectées. Le taux de prévalence du VIH était de 173 cas par 100 000 habitants. Comme les traitements réussissent à réduire la mortalité liée au VIH, et que le nombre de nouvelles infections dépasse le nombre de décès, le nombre de Canadiens vivant avec le VIH continuera vraisemblablement d'augmenter dans les prochaines années4. [PHAC 2016 p8A,9A]

À propos de ViiV Soins de santé

Fondée en novembre 2009 par GlaxoSmithKline (LSE : GSK) et Pfizer (NYSE : PFE), ViiV Soins de santé est une société mondiale spécialisée dans le traitement du VIH, qui se consacre entièrement à l'avancement du traitement et des soins dans le domaine de l'infection par le VIH, autant chez les personnes infectées par le VIH que chez celles qui présentent un risque de le contracter. Shionogi est devenue actionnaire de cette entreprise en octobre 2012. L'objectif de l'entreprise est de se pencher de façon plus approfondie et dans un contexte plus large sur le problème du VIH/sida, ce qu'aucune autre compagnie n'a jamais fait jusqu'à maintenant, et d'adopter une nouvelle approche dans le but de commercialiser des médicaments novateurs et efficaces pour le traitement et la prévention du VIH et d'appuyer les collectivités touchées par le VIH.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'entreprise, sa direction, sa gamme de produits, ses produits en développement et sa mission, veuillez visiter le www.viivhealthcare.ca.

À propos de GSK

GSK - une des premières entreprises du monde du secteur de la recherche pharmaceutique et des soins de santé - est déterminée à améliorer la qualité de la vie humaine en aidant les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.ca.gsk.com.

