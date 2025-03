ViiV Soins de santé annonce le remboursement d'APRETUDE pour la prophylaxie préexposition au VIH-1 (PPrE) dans le cadre du programme des Services de santé non assurés (SSNA)

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - ViiV Soins de santé, société mondiale spécialisée dans le VIH, détenue en majorité par GlaxoSmithKline plc (GSK), avec Pfizer Inc. et Shionogi comme actionnaires, est heureuse d'annoncer qu'APRETUDE (comprimés de cabotégravir et cabotégravir en suspension injectable à libération prolongée) est désormais remboursé par le programme fédéral des Services de santé non assurés (SSNA) pour la prophylaxie préexposition (PPrE) afin de réduire le risque de transmission sexuelle de l'infection par le VIH-1 chez les personnes séronégatives à risque1.

Le programme des Services de santé non assurés (SSNA) offre aux personnes admissibles des Premières Nations et des Inuits une couverture pour une gamme de services de santé qui ne sont pas autrement couverts par les régimes d'assurance-maladie privés, provinciaux ou territoriaux ou les programmes sociaux2. Au Canada, environ 10 % des personnes vivant avec le VIH sont d'origine autochtone3, et ce, en dépit du fait que les Autochtones ne représentent que 5 % de la population du pays4. Les obstacles économiques, sociaux et systémiques, ainsi que les effets du racisme et du colonialisme qui durent depuis longtemps, contribuent tous au fardeau disproportionné du VIH chez les Autochtones5.

La décision de rembourser APRETUDE dans le cadre du programme des SSNA aura un impact significatif sur les efforts de prévention du VIH pour les personnes admissibles des Premières Nations et des Inuits présentant un risque de contracter le VIH et qui pourraient bénéficier de la PPrE.

APRETUDE est le premier et le seul produit injectable à action prolongée approuvé au Canada pour aider à réduire le risque de transmission sexuelle de l'infection par le VIH-1 chez les adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 35 kg qui sont à risque1. Les résultats de deux études sur les données probantes en contexte réel (OPERA et cohortes Trio Health) ont montré qu'APRETUDE était efficace à plus de 99 % pour la PPrE chez près de 1 300 personnes6,7. Dans le cadre de deux essais cliniques, APRETUDE pour la PPrE a présenté une efficacité supérieure par rapport à la prise quotidienne orale d'emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil (comprimés de FTC/TDF) pour réduire le risque d'infection par le VIH, offrant ainsi aux Canadiens plus d'options de PPrE1.

Tharani Napper, directrice, Affaires gouvernementales et Accès au marché, ViiV Soins de santé Canada : « Nous félicitons le programme des SSNA d'avoir accordé la priorité à l'amélioration de l'accès aux nouvelles options de prévention du VIH pour les communautés autochtones, une étape importante dans la lutte contre les taux disproportionnés de VIH relevés dans ces communautés. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec d'autres régimes publics d'assurance médicaments pour assurer un accès équitable à APRETUDE pour tous les Canadiens qui pourraient bénéficier de la PPrE. »

Jessy Dame, directeur de la promotion de la santé bispirituelle, Centre de recherche communautaire : « L'ajout d'APRETUDE au programme des SSNA est une étape importante dans la lutte contre la transmission du VIH dans les communautés autochtones. Il est essentiel d'élargir l'accès aux options de prévention, mais cela doit aller de pair avec un investissement continu dans les initiatives dirigées par les Autochtones et une approche holistique des soins. C'est particulièrement important pour les personnes bispirituelles, qui ont de solides antécédents en matière de promotion de la santé sexuelle, mais qui continuent de faire face à des obstacles systématiques en raison du racisme et de l'homophobie. Nous sommes enchantés de savoir qu'APRETUDE sera maintenant mis à la disposition d'un plus grand nombre de communautés autochtones et nous exhortons les personnes sur le terrain à veiller à ce que ce médicament soit réellement accessible à ceux qui pourraient bénéficier de la PPrE. »

À propos du VIH

Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) attaque le système immunitaire de l'organisme8. Le VIH se transmet par contact avec certains fluides corporels d'une personne infectée, le plus souvent lors de rapports sexuels non protégés (rapports sexuels sans condom ou sans médicaments contre le VIH pour prévenir ou traiter le virus), ou par le partage de matériel d'injection de drogues9.

Si le VIH n'est pas traité, il peut causer le sida (syndrome d'immunodéficience acquise). Le sida est le stade le plus grave de l'infection par le VIH (stade 3)10. Il n'existe actuellement aucun remède contre le VIH, mais, avec un traitement et des soins appropriés, les personnes infectées par le VIH peuvent maintenir une qualité de vie élevée et éviter de transmettre le virus à d'autres personnes.

En 2023, 2 434 nouveaux cas de VIH ont été diagnostiqués, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente11. En 2022, on estimait à 65 270 le nombre de personnes vivant avec le VIH au Canada, et à 129 le nombre de décès attribuables au VIH12,13.

À propos d'APRETUDE

APRETUDE (cabotégravir en suspension injectable à libération prolongée) est la première et la seule option de prophylaxie préexposition (PPrE) injectable à action prolongée qui s'est révélée supérieure à la prise quotidienne orale de comprimés de FTC/TDF pour réduire l'infection par le VIH. Le cabotégravir est un inhibiteur du transfert de brin de l'intégrase (ITBI). Les ITBI, comme le cabotégravir en suspension injectable à libération prolongée, inhibent la réplication du VIH en empêchant l'ADN viral de s'intégrer au matériel génétique des cellules immunitaires humaines (lymphocytes T). Cette étape est essentielle au cycle de réplication du VIH et est également responsable de l'apparition de maladies chroniques1.

Veuillez consulter la monographie de produit pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en composant le 1-877-393-8448.

À propos de ViiV Soins de santé

ViiV Soins de santé est une société mondiale spécialisée dans le VIH et créée en novembre 2009 par GSK (LSE : GSK) et Pfizer (NYSE : PFE), dont la mission est de faire progresser les traitements et les soins pour les personnes vivant avec le VIH et pour les personnes à risque de contracter le VIH. Shionogi est devenu actionnaire de ViiV en octobre 2012. L'objectif de la société est de s'intéresser au VIH et au sida de manière plus approfondie et plus large qu'aucune autre société ne l'a fait auparavant, et d'adopter une nouvelle approche pour fournir des médicaments efficaces et novateurs pour le traitement et la prévention du VIH, ainsi que pour soutenir les communautés touchées par le VIH.

