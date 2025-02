ViiV Soins de santé et l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) concluent les négociations avec succès concernant APRETUDE pour la prophylaxie préexposition au VIH-1

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - ViiV Soins de santé, la société mondiale spécialisée dans le VIH, détenue en majorité par GlaxoSmithKline plc (GSK), avec Pfizer Inc. et Shionogi comme actionnaires, est heureuse d'annoncer qu'elle a mené à bien les négociations avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) concernant APRETUDE (comprimés de cabotégravir et cabotégravir en suspension injectable à libération prolongée) pour la prophylaxie préexposition (PPrE) afin de réduire le risque de transmission sexuelle de l'infection par le VIH-1 chez les personnes séronégatives à risque1.

ViiV Soins de santé s'engage à assurer un accès public rapide à APRETUDE afin d'aider à réduire la transmission sexuelle de l'infection par le VIH-1 et afin de progresser vers les objectifs mondiaux visant à mettre fin au VIH d'ici 2030, objectifs auxquels le Canada a souscrit2,3. Nous reconnaissons les efforts de l'APP et son engagement partagé à atteindre ces objectifs. Cette étape souligne la nécessité d'accélérer l'obtention du remboursement par les régimes publics. C'est aussi pour cette raison que ViiV Soins de santé se réjouit à l'idée de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec d'autres parties prenantes, afin de rendre APRETUDE disponible dans le cadre des régimes publics d'assurance médicaments.

APRETUDE est le premier et le seul traitement injectable à action prolongée approuvé au Canada. Il est indiqué chez les adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 35 kg à risque pour la PPrE afin de réduire le risque de transmission sexuelle de l'infection par le VIH-1. Dans le cadre de deux essais cliniques, APRETUDE a présenté une efficacité supérieure par rapport à la prise quotidienne orale d'emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil (comprimés de FTC/TDF) pour réduire le risque d'infection par le VIH, offrant ainsi aux Canadiens plus d'options de PPrE1.

Tharani Napper, directrice, Affaires gouvernementales et Accès du marché, ViiV Soins de santé Canada: « APRETUDE constitue un nouvel outil de prévention pour lutter contre le VIH au Canada. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec les gouvernements et les intervenants régionaux pour obtenir un remboursement dans chaque province et territoire, afin que les personnes qui pourraient bénéficier de la PPrE partout au Canada aient accès à APRETUDE. »

Michael Kwag, directeur général, Centre de recherche communautaire (CBRC) : « Grâce à cette annonce, les personnes et les communautés exposées au risque d'être touchées par le VIH pourront bientôt choisir l'option de prévention qui leur convient le mieux. Il s'agit d'une avancée significative dans notre mission de lutte contre le VIH au Canada, surtout compte tenu de l'augmentation du nombre de cas au cours des dernières années. Je salue les efforts continus de ViiV et de l'APP pour renforcer la prévention du VIH au Canada en rendant APRETUDE accessible grâce à un remboursement par les régimes publics. »

À propos d'APRETUDE

APRETUDE (cabotégravir en suspension injectable à libération prolongée) est la première et la seule option de prophylaxie préexposition (PPrE) injectable à action prolongée qui s'est révélée supérieure à la prise quotidienne orale de comprimés de FTC/TDF pour réduire l'infection par le VIH. Le cabotégravir est un inhibiteur du transfert de brin de l'intégrase (ITBI). Les ITBI, comme le cabotégravir en suspension injectable à libération prolongée, inhibent la réplication du VIH en empêchant l'ADN viral de s'intégrer au matériel génétique des cellules immunitaires humaines (lymphocytes T). Cette étape est essentielle au cycle de réplication du VIH et est également responsable de l'apparition de maladies chroniques1.

Veuillez consulter la monographie de produit pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en composant le 1-877-393-8448.

À propos du VIH

Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) attaque le système immunitaire de l'organisme4. Le VIH se transmet par contact avec certains fluides corporels d'une personne infectée, le plus souvent lors de rapports sexuels non protégés (rapports sexuels sans condom ou sans médicaments contre le VIH pour prévenir ou traiter le virus), ou par le partage de matériel d'injection de drogues5.

Si le VIH n'est pas traité, il peut causer le sida (syndrome d'immunodéficience acquise). Le sida est le stade le plus grave de l'infection par le VIH (stade 3)6. Il n'existe actuellement aucun remède contre le VIH, mais avec un traitement et des soins appropriés, les personnes infectées par le VIH peuvent maintenir une qualité de vie élevée et éviter de transmettre le virus à d'autres personnes.

En 2023, 2434 nouveaux cas de VIH ont été diagnostiqués, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport à 20227. En 2022, on estimait à 65 270 le nombre de personnes vivant avec le VIH au Canada, et à 129 le nombre de décès attribuables au VIH8,9.

À propos de ViiV Soins de santé

ViiV Soins de santé est une société mondiale spécialisée dans le VIH et créée en novembre 2009 par GSK (LSE : GSK) et Pfizer (NYSE : PFE), dont la mission est de faire progresser les traitements et les soins pour les personnes vivant avec le VIH et pour les personnes à risque de contracter le VIH. Shionogi est devenu actionnaire de ViiV en octobre 2012. L'objectif de la société est de s'intéresser au VIH et au sida de manière plus approfondie et plus large qu'aucune autre société ne l'a fait auparavant. De plus, elle vise à adopter une nouvelle approche pour fournir des médicaments efficaces et novateurs pour le traitement et la prévention du VIH, ainsi que pour soutenir les communautés touchées par le VIH.

Pour de plus amples renseignements sur la société, sa gestion, sa gamme de produits, ses produits en développement et son engagement, veuillez consulter le site www.viivhealthcare.ca.

