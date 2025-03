Québec devient la première province à inscrire APRETUDE sur la liste des médicaments remboursés par le régime public pour la prophylaxie pré-exposition au VIH-1 (PPrE)

MONTRÉAL, le 5 mars 2025 /CNW/ - ViiV Soins de santé, la société mondiale spécialisée dans le VIH, détenue en majorité par GlaxoSmithKline plc (GSK), avec Pfizer Inc. et Shionogi comme actionnaires, a le plaisir d'annoncer que le Québec est la première province à inscrire APRETUDE (comprimés de cabotégravir et cabotégravir en suspension injectable à libération prolongée) sur la liste des médicaments remboursés par le régime public pour la prophylaxie préexposition (PPrE) afin de réduire le risque de transmission sexuelle de l'infection par le VIH-1 chez les personnes séronégatives à risque1 .

ViiV Healthcare salue la décision du gouvernement du Québec d'accorder un accès rapide à APRETUDE aux personnes à risque qui pourraient bénéficier de la PPrE. APRETUDE figure maintenant sur la liste de médicaments remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Comme les cas de VIH continuent d'augmenter au Canada, y compris au Québec, où le nombre de cas a augmenté de 37 % entre les années 2019 et 20222, cette décision aura une incidence importante sur les efforts de prévention du VIH dans la province.

APRETUDE est le premier et le seul produit injectable à action prolongée approuvé au Canada pour aider à réduire le risque de transmission sexuelle de l'infection par le VIH-1 chez les adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 35 kg à risque1. Les résultats de deux études sur les données probantes en contexte réel (OPERA et cohortes Trio Health) ont montré qu'APRETUDE était efficace à plus de 99 % pour la PPrE chez près de 1 300 personnes3,4. Dans le cadre de deux essais cliniques, APRETUDE pour la PPrE a présenté une efficacité supérieure par rapport à la prise quotidienne orale d'emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil (comprimés de FTC/TDF) pour réduire le risque d'infection par le VIH, offrant ainsi aux Canadiens plus d'options de PPrE1.

Tharani Napper, directrice, Affaires gouvernementales et accès, ViiV Soins de santé Canada : « Nous félicitons le gouvernement du Québec de prioriser l'accès à de nouveaux outils de prévention du VIH comme APRETUDE, une étape importante de notre effort collectif visant à renforcer la prévention du VIH au Canada. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à collaborer avec les autres provinces et territoires pour assurer un accès équitable à APRETUDE pour tous les Canadiens qui pourraient bénéficier de la PPrE. »

Alexandre Dumont Blais, directeur général, RÉZO : « Alors que les communautés que nous rejoignons continuent d'être surreprésentées dans les nouveaux cas de VIH, la décision de Québec d'inclure une nouvelle option pour la PPrE sur la liste des médicaments remboursés par le régime public est un pas en avant dans la prévention du VIH dans notre province. À RÉZO, depuis bientôt 15 ans, nous informons nos communautés sur la PPrE, son fonctionnement et son efficacité pour prévenir le VIH. L'accès à la PPrE demeure un enjeu au Québec et au Canada. Nous estimons que plus son offre est diversifiée, et plus elle est accessible financièrement, plus nous pourrons augmenter son utilisation et réduire les nouveaux cas de VIH. »

À propos du VIH

Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) attaque le système immunitaire de l'organisme5. Le VIH se transmet par contact avec certains fluides corporels d'une personne infectée, le plus souvent lors de rapports sexuels non protégés (rapports sexuels sans condom ou sans médicaments contre le VIH pour prévenir ou traiter le virus), ou par le partage de matériel d'injection de drogues6.

Si le VIH n'est pas traité, il peut causer le sida (syndrome d'immunodéficience acquise). Le sida est le stade le plus grave de l'infection par le VIH (stade 3)2. Il n'existe actuellement aucun remède contre le VIH, mais avec un traitement et des soins appropriés, les personnes infectées par le VIH peuvent maintenir une qualité de vie élevée et éviter de transmettre le virus à d'autres personnes.

En 2023, 2 434 nouveaux cas de VIH ont été diagnostiqués au Canada, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente7. En 2022, on estimait à 65 270 le nombre de personnes vivant avec le VIH au Canada, et à 129 le nombre de décès attribuables au VIH8,9.

À propos d'APRETUDE

APRETUDE (cabotégravir en suspension injectable à libération prolongée) est la première et la seule option de prophylaxie préexposition (PPrE) injectable à action prolongée qui s'est révélée supérieure à la prise quotidienne orale de comprimés de FTC/TDF pour réduire l'infection par le VIH. Le cabotégravir est un inhibiteur du transfert de brin de l'intégrase (ITBI). Les ITBI, comme le cabotégravir en suspension injectable à libération prolongée, inhibent la réplication du VIH en empêchant l'ADN viral de s'intégrer au matériel génétique des cellules immunitaires humaines (lymphocytes T). Cette étape est essentielle au cycle de réplication du VIH et est également responsable de l'apparition de maladies chroniques1.

Veuillez consulter la monographie de produit pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en composant le 1-877-393-8448.

À propos de ViiV Soins de santé

ViiV Soins de santé est une société mondiale spécialisée dans le VIH et créée en novembre 2009 par GSK (LSE : GSK) et Pfizer (NYSE : PFE), dont la mission est de faire progresser les traitements et les soins pour les personnes vivant avec le VIH et pour les personnes à risque de contracter le VIH. Shionogi est devenu actionnaire de ViiV en octobre 2012. L'objectif de la société est de s'intéresser au VIH et au sida de manière plus approfondie et plus large qu'aucune autre société ne l'a fait auparavant, et d'adopter une nouvelle approche pour fournir des médicaments efficaces et novateurs pour le traitement et la prévention du VIH, ainsi que pour soutenir les communautés touchées par le VIH.

