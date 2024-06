Viens lire dehors - Lancement de la programmation estivale extérieure des bibliothèques de MHM

MONTRÉAL, le 26 juin 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a procédé au lancement de la programmation estivale extérieure de ses bibliothèques, le 25 juin dernier, en présence du maire, M. Pierre-Lessard-Blais, et des représentants des bibliothèques de MHM. C'est au parc Théodore qu'ont été présentés les trois volets de la programmation gratuite de Viens lire dehors; la Bibliomobile, la Bibliotente et le Sentier des contes. Pour l'occasion, des jeunes du camp de jour Les Kangourous du Centre Pierre-Charbonneau et de l'organisme Intervention Famille ont participé à des activités, dont une heure du conte, du coloriage et de l'origami.

« L'accessibilité à la culture joue un rôle déterminant dans l'épanouissement d'une communauté. Les livres nous permettent de se rappeler, d'apprendre, de jouer et de se sentir connectés les uns aux autres. La Bibliomobile est un moyen ludique de permettre aux personnes aînées d'accéder à la culture et de la rendre attrayante pour les plus jeunes. La bibliothèque à vélo est une première à Montréal et je suis fier de pouvoir l'offrir à l'ensemble de l'arrondissement. », a déclaré le maire, Pierre Lessard-Blais.

Nouveauté pour tous les publics : la Bibliomobile

Jusqu'au 30 août, les services de bibliothèques sont disponibles dans trois parcs de l'arrondissement.

Parc Théodore : mercredis, de 13 h à 19 h

mercredis, de 13 h à 19 h Parc Beauclerk : jeudis, de 13 h à 19 h

jeudis, de 13 h à 19 h Parc Carlos-D'Alcantara : vendredis, de 13 h à 19 h

Grâce à la Bibliomobile, la population de MHM pourra s'abonner à sa bibliothèque de quartier, emprunter des livres d'une collection spéciale, en plus de profiter d'animations et de jeux ludiques présentés par une équipe dynamique.

En plus de l'offre dans les parcs, des vélos remplis de livres sillonneront l'arrondissement à la rencontre de la population et se rendront dans des HLM. Une offre d'activités pour la valorisation de la langue française sera d'ailleurs offerte aux organismes de l'arrondissement qui desservent les clientèles dans les HLM.

Une aide financière a été accordée par l'Union des municipalités du Québec et le gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet dans le cadre de Fous du français.

Retour de la Bibliotente et du Sentier des contes

En juillet et en août, la Bibliotente se déplacera dans plusieurs parcs de l'arrondissement : Rougemont, Jean-Amyot, Liébert, Carlos-D'Alcantara, Saint-Clément, Ovila-Pelletier et Hochelaga. Au programme : heures du conte et ateliers d'éveil musical pour les enfants.

Le Sentier des contes, présenté dans le cadre du Club de lecture d'été TD, met de l'avant cette année le livre jeunesse Plus noir que la nuit, de l'astronaute Chris Hadfield et l'autrice Kate Fillion. Du 21 juin au 30 août, les familles de MHM parcourront ce conte page par page sur des panneaux placés le long d'un trajet dans les parcs Carlos-D'Alcantara, Pierre-Bédard, Théodore et Hochelaga.

La programmation détaillée de Viens lire dehors est disponible sur montreal.ca/mhm.

