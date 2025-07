Pour un système alimentaire durable, local et résilient - MHM lance un tout nouveau Plan de développement d'une communauté nourricière

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Le conseil d'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve a adopté son premier Plan de développement de sa communauté nourricière (PDCN). Élaboré sur quatre grandes orientations et échelonné sur un horizon de cinq ans, ce plan permettra à l'arrondissement et au milieu de se concerter au niveau des décisions et des actions à prendre pour mettre sur pied un système alimentaire durable, local et résilient qui garantit l'accès à une alimentation saine pour toute la population et en tout temps.

MHM lance un tout nouveau Plan de développement d’une communauté nourricière (Groupe CNW/Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal))

Quatre grandes orientations pour répondre aux enjeux de la population

Dans une première phase, la réalisation d'un portrait-diagnostic a permis d'identifier des enjeux tels qu'une grande vulnérabilité de certains ménages en matière d'alimentation et une capacité fragilisée des organismes à répondre à leurs besoins alimentaires.

De ces enjeux ont découlé l'élaboration de quatre orientations :

Améliorer la cohésion et renforcer les capacités des acteur(trice)s de la communauté nourricière.

Consolider et créer des espaces de production diversifiés et accessibles au bénéfice de la collectivité.

Promouvoir une offre alimentaire accessible, durable et équitable.

Renforcer les connaissances en alimentation en s'adaptant aux réalités des divers groupes de la population.

« Le Plan s'appuie sur les forces de notre communauté - des citoyennes et citoyens engagés, des organismes impliqués, des institutions mobilisées et un riche tissu d'initiatives agricoles urbaines. Ensemble, nous posons les bases d'un écosystème nourricier solide, ancré dans les valeurs de justice sociale, d'inclusion et d'autonomie alimentaire. », a souligné Pierre Lessard-Blais, le maire de l'arrondissement.

Le plan d'action, qui repose sur l'engagement des membres de la communauté nourricière, se décline en 24 actions qui seront déployées sur un horizon de cinq ans.

Une volonté de coconstruire un PDCN avec la communauté

Le succès de cette démarche collaborative, échelonnée sur un peu plus d'un an, repose en grande partie sur le dynamisme et la concertation des acteurs et actrices du système alimentaire de MHM.

La volonté de coconstruire un plan avec la communauté a mené l'arrondissement à constituer un comité de pilotage regroupant 12 organisations et des représentant(es) de l'arrondissement. Un comité consultatif constitué de 20 organismes et des citoyen(ne)s a aussi été mis sur pied pour les connaissances et l'expérience du milieu en lien avec les différents volets du système alimentaire, soit la production, la transformation, la distribution, la consommation et la gestion et valorisation des déchets.

Les firmes Anthropole et Métalude, spécialisées dans les démarches participatives, ont accompagné l'arrondissement dans le processus de consultation qui a permis de rejoindre plus de 500 personnes, dont des jeunes et des aîné(e)s et une trentaine d'organisations. L'arrondissement a pu également compter sur le soutien de Vivre en Ville, qui a produit l'ouvrage de référence Villes nourricières : mettre l'alimentation au cœur des collectivités.

Pour consulter le Plan de développement de la communauté nourricière de MHM.

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

Renseignements : Julie Bellemare, Agente de recherche, T. 514 294-6820, [email protected]