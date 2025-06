MHM se dote d'un plan pour préserver et favoriser la biodiversité sur son territoire

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - Pour appuyer son souhait d'accélérer la transition écologique sur son territoire, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve se dote d'un Plan de biodiversité - Horizon 2050. Adopté hier en séance du conseil d'arrondissement, ce document stratégique présente un portait de la biodiversité du territoire et promet des interventions concrètes pour la préserver et la mettre en valeur.

« Protéger activement notre environnement et sa biodiversité est une conviction profonde qui guide mon engagement politique depuis le début. Face à la crise climatique, il est impératif de placer la nature au cœur de nos priorités et de coordonner nos efforts pour restaurer les milieux naturels. Ce Plan de biodiversité incarne cette volonté en offrant une vision concrète d'une société où la biodiversité est valorisée pour le bien des générations futures », a déclaré le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Objectifs

Le Plan de Biodiversité de MHM, qui fait suite à une grande démarche de consultation citoyenne et qui s'aligne avec les orientations inscrites au Plan climat MHM 2022-2030, et plus largement, avec les stratégies de la Ville de Montréal, vise à :

élaborer un portrait général de la biodiversité;

identifier des noyaux et des corridors de biodiversité;

proposer et planifier de nouveaux aménagements paysagers.

Réseau écologique de MHM

Le Plan de biodiversité de MHM propose un réseau écologique de l'arrondissement. Ce dernier, qui se compose de noyaux et de corridors de biodiversité, permet notamment de mieux comprendre où se trouvent les habitats favorables aux espèces. Le Plan identifie également des stratégies d'intervention et des options d'aménagement à déployer pour améliorer la qualité de ces habitats et favoriser leur connectivité écologique.

Et les interventions mises de l'avant sont multiples : aménagement de rues et parcs éponges, déminéralisation des rues et ruelles, plantation de prés fleuris et de mini-forêts, gestion différenciée des espaces verts, protection des milieux naturels, aménagement de jardins pollinisateurs et nourriciers, etc.

D'ici 2030, ces interventions permettront notamment de :

protéger et gérer de manière écologique 33,7 hectares de milieux naturels (actuellement 21,2 ha);

(actuellement 21,2 ha); bonifier de 16% la forêt urbaine par la plantation de 7000 arbres et hausser sa diversité;

la forêt urbaine par la plantation de et hausser sa diversité; déminéraliser plus de 14 250 m 2 (l'équivalent au parc Rougemont ) de surface bétonnée ou asphaltée;

plus de (l'équivalent au parc ) de surface bétonnée ou asphaltée; multiplier les opportunités pour la population et les entreprises de contribuer à la biodiversité.

Il est possible d'en savoir plus sur les différentes interventions prévues par l'arrondissement en consultant le plan d'action présenté en fin de document.

Plans de gestion écologique

Dans la foulée de cette adoption, MHM a par ailleurs déposé deux plans de gestion écologique pour des milieux naturels d'importance sur son territoire :

Ces deux parcs, qui totalisent une superficie de 21,2 hectares, seront également inscrits au Répertoire des milieux naturels protégés et contributifs à la biodiversité de la Ville de Montréal. Cet ajout contribue à l'objectif que s'est fixé la Ville dans son Plan de protection des pollinisateurs : objectif 2022-2027, soit d'augmenter à 10% la superficie de son territoire terrestre en milieux naturels protégés d'ici 2030.

Célébrons la biodiversité!

Pour célébrer le lancement de ce Plan, de même que plusieurs interventions de protection et de mise en valeur de la biodiversité récemment réalisées dans le parc Thomas-Chapais, l'arrondissement invite la population à l'événement Biodiversité en fête! Cette fête se déroulera le mercredi 11 juin, de 16 h à 19 h, à l'angle de la rue De Grosbois et du boulevard Pierre-Bernard.

Soulignons que les interventions réalisées au parc Thomas-Chapais ont été rendues possibles grâce à un soutien financier de 100 000$ accordé par la Fondation de la faune du Québec et son partenaire Hydro-Québec par l'entremise du Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels.

