Viens lire dehors de retour dans MHM

MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - Cet été encore, les bibliothèques de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve se déplacent en plein air pour la 2e édition de Viens lire dehors. Heures du conte, bibliomobile, fêtes et sentiers des contes : les enfants et leur famille ont rendez-vous jusqu'au 30 août dans 14 parcs pour une foule d'activités gratuites.

Lancé en 2024 pour la première fois, l'événement a rencontré un vif succès auprès de la population de MHM. Il est donc reconduit cette année dans une version revue et améliorée avec un total de 50 activités autour du livre.

« La lecture est, pour plusieurs, la porte d'entrée vers la culture, les arts et les sports. Les livres nous permettent de se rappeler, de s'évader et d'apprendre. La bibliomobile est un moyen ludique de susciter l'intérêt à la lecture aux personnes de tous âges. Pour une deuxième année, la bibliothèque à vélo sillonnera les parcs et les résidences pour personnes ainées, au plus grand plaisir de tous et toutes ! », a déclaré le maire de l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

Nouveau - Fêtes de lancement et de clôture

Deux événements festifs marqueront le début et la fin de Viens lire dehors.

Rendez-vous:

le mercredi 25 juin, de 13 h à 17 h, au parc Théodore, pour la fête de lancement;

et le samedi 30 août, de 15 h à 18 h, au parc Rougemont , pour la fête de clôture.

Heures du conte dans les parcs

Jusqu'au 30 août, les jeunes adeptes de belles histoires ont rendez-vous de 10 h à 11 h 30 dans huit parcs pour les heures du conte.

Retour de la bibliomobile

La population de MHM pourra de nouveau profiter cette année de la présence de la bibliomobile dans 11 parcs de l'arrondissement pour s'abonner, emprunter des livres d'une collection spéciale et participer aux animations ludiques.

Sentiers des contes

Installés sur des panneaux dans les parcs, les fanatiques de livres jeunesse auront le plaisir de découvrir page par page deux histoires différentes. Organisés dans le cadre du Club de lecture d'été TD, ces sentiers des contes présentent cette année :

On y va! haw êkwa de Julie Flett , au parc Hochelaga;

de , au parc Hochelaga; Partir de loin de Caroline Dawson et Maurèen Poignonec, au parc Pierre-Bédard.

Avec plus de 50 rendez-vous autour du livre : cet été, pas de doute, on vient lire dehors!

Tous les détails de la programmation sont disponibles sur montreal.ca et sur rebrand.ly/viensliredehorsmhm.

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

Contact : Marielle Calvé, 514-704-6822, [email protected]