Plan climat MHM 2022-2030 - Un bilan 2024 sous le signe de l'innovation et de l'action concertée

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier- Hochelaga-Maisonneuve est fier de présenter le Bilan 2024 de son Plan climat 2022-2030. Deux ans après l'adoption du Plan, force est de constater que de nombreuses actions et démarches initiées en 2024 contribuent à l'atteinte des objectifs que l'arrondissement s'était fixés en 2022. Retour sur les projets qui ont marqué 2024, année qui, soulignons-le, fut la plus chaude jamais répertoriée.

« En se dotant du Plan climat, l'arrondissement s'est engagé à la réalisation de projets ambitieux qui font une réelle différence dans nos quartiers. Nous en avons parcouru du chemin depuis l'adoption en 2022, et ce n'est qu'un début. Nos équipes et nos partenaires se dépassent et innovent toujours plus pour améliorer la qualité des milieux de vie », a déclaré le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Des actions pour accélérer la transition écologique dans MHM en 2024

Sur les 48 actions identifiées au Plan climat et réparties sous les chantiers Aménagement, Biodiversité et verdissement, Consommation et alimentation, Déplacements durables et Entraide et mobilisation, de nombreuses actions structurantes ont été réalisées ou initiées en 2024. En voici les faits saillants :

Aménagement

Adoption de modifications réglementaires selon sept axes : la gestion des matières résiduelles, la livraison urbaine, les nuisances, la mobilité et le stationnement, les bâtiments zéro carbone, l'agriculture urbaine ainsi que la gestion durable des eaux pluviales, ce qui a valu à MHM le prix de la catégorie « municipalité » du Gala du CRE-Montréal 2024

Poursuite et bonification du Fonds d'initiatives locales (FIL) Guybourg-Haig-Beauclerk, avec un financement total de 170 000 $ pour la réalisation de 7 projets

Encadrement et délivrance de permis pour la construction de 777 nouvelles unités d'habitation, dont 65 % sont situées aux abords d'une station de métro ou d'une rue commerciale

Réalisation du Guide de bonnes pratiques en matière d'éclairage et du Guide patrimonial pour orienter les demandeurs et demandeuses de permis vers des projets immobiliers de qualité

Biodiversité et verdissement

Conservation de 4,4 hectares de milieux naturels supplémentaires pour protéger le boisé Steinberg (1 hectare) et une partie de la friche Longue-Pointe du CN (3,4 hectares), laquelle pourra contribuer, à terme, au corridor vert des Ruisseaux, pour un total de 8,9 hectares protégés dans le secteur depuis 2019

Efforts soutenus pour protéger nos milieux naturels : opérations de lutte contre le nerprun, consolidation des sentiers et revégétalisation des zones naturelles sensibles au parc Thomas- Chapais réalisation d'une étude pour la restauration du milieu humide, enlèvement de près de 15 000 plantes envahissantes et plantation de 220 arbustes au parc du Boisé-Jean- Milot

Réaménagement de parcs en parcs éponges : parc Raymond-Préfontaine et carré Notre-Dame -des-Victoires achevés en 2024, parc Pierre-Bédard en travaux et parcs Pierre-Tétreault et Clément-Jetté Sud en conception

-des-Victoires achevés en 2024, parc Pierre-Bédard en travaux et parcs Pierre-Tétreault et Clément-Jetté Sud en conception Bilan de plantations net de 2082 arbres

plantations net de 2082 arbres Mise sur pied d'une équipe spécialisée en déminéralisation

Consommation et alimentation

Fin de l'implantation de la collecte de résidus alimentaires auprès de toutes les unités d'habitation des immeubles de neuf logements et plus, ainsi que dans les industries, les commerces et les institutions et fin de l'implantation de la nouvelle modalité de collecte d'ordures ménagères aux deux semaines sur l'ensemble du territoire

Consultation pour le plan de développement d'une communauté nourricière de MHM

Prêt de 3 833 équipements sportifs, de loisirs et de plein air dans le cadre de Viens jouer dehors!

Lancement du prêt d'instruments de musique dans les bibliothèques Hochelaga et Mercier

Réalisation de la deuxième année du projet pilote de marché public à la place des Tisserandes et étude de faisabilité quant à l'implantation de deux marchés publics saisonniers dans Hochelaga et Mercier-Est

Déplacements durables

Sécurisation des abords des écoles primaires Saint-Donat et Sainte-Louise -de-Marillac (annexe) par le réaménagement des rues adjacentes

et -de-Marillac (annexe) par le réaménagement des rues adjacentes Projet pilote de rue-école aux écoles primaires Guillaume-Couture, Saint-Clément et Saint-Fabien

Soutien au projet d'aménagement du parcours ludique Les petites abeilles , déployé par L'Anonyme, pour se rendre à l'école Saint-Fabien

, déployé par L'Anonyme, pour se rendre à l'école Ajout de 1,5 km de nouvelles voies cyclables sur la rue Gérin-Lajoie, l'avenue De Renty et sur la rue de Marseille et amélioration de la sécurité de la voie cyclable de la rue Viau sur 0,7 km

et amélioration de la sécurité de la voie cyclable de la rue Viau sur 0,7 km Lancement d'une nouvelle offre d'activités de sensibilisation et d'éducation pour encourager la pratique sécuritaire du vélo

Entraide et mobilisation

Octroi d'un soutien financier de 215 350 $ à 23 organismes dans le cadre du Fonds d'initiatives locales pour la réalisation de 24 projets de diversité artistique, d'activités extérieures ou de développement social

Consultation publique en vue d'adopter le Plan intégré en développement social

Organisation de deux rendez-vous du Réseau MHM pour le climat portant sur le développement d'une communauté nourricière et la démotorisation

portant sur le développement d'une communauté nourricière et la démotorisation Réalisation d'un parcours éducatif et ludique au parc Honoré- Mercier et création d'un balado sur la gestion des eaux pluviales

et création d'un balado sur la gestion des eaux pluviales Tenue de deux activités en bibliothèque mettant en valeur les savoirs autochtones

En plus d'en apprendre plus sur les actions réalisées l'an dernier, le Bilan 2024 du Plan climat MHM 2022-2030 permet aussi de découvrir les projets à venir en 2025.

