Lancement des travaux de la place des Commerçantes

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - C'est en présence de Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement, et de Karine Boivin-Roy, députée de la circonscription d'Anjou-Louis-Riel, que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a procédé ce matin au lancement des travaux de la future place des Commerçantes. Très attendue par le milieu et la population, cette nouvelle place publique, située à l'angle des rues Hochelaga et Des Ormeaux, contribuera à dynamiser le secteur et à mettre en valeur l'artère commerciale.

Sur la photo, Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Karine Boivin-Roy, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et députée de la circonscription d'Anjou–Louis-Riel.

Représentants un investissement total de plus de 3,3 M$, les aménagements prévoient du mobilier urbain pour échanger et se détendre, une placette ronde entourée de bancs pour permettre la tenue d'activités et de petits événements, des jets d'eau, des brumisateurs et une fontaine à boire pour se rafraîchir ainsi que de l'éclairage. Le verdissement fera partie intégrante du projet grâce à la plantation d'arbres et d'arbustes. L'ajout de saillies drainantes assurera la gestion optimale des eaux pluviales. Ce projet a bénéficié d'un soutien financier du gouvernement du Québec par le biais d'une enveloppe spécialement réservée pour appuyer des initiatives favorisant l'attractivité de l'Est de Montréal et qui visent à améliorer les milieux ainsi que la qualité de vie de la population.

« De son aménagement jusqu'à la sélection de son nom, la place des Commerçantes a été façonnée et choisie par les citoyen(ne)s du quartier. Tétreaultville aura, enfin, sa première place publique. Cet espace en sera un de repos, de jeux et de rassemblements en plein cœur commercial de Tétreaultville », a déclaré le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais.

« La Mesure de l'Est représente un véritable levier pour la redynamisation de l'Est de Montréal. La place des Commerçantes est un formidable exemple de projet porteur, qui répond aux besoins des citoyens et améliore concrètement leur milieu de vie. Je suis très fière du fait que notre gouvernement soutienne sa réalisation », a affirmé Karine Boivin-Roy, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et députée de la circonscription d'Anjou-Louis-Riel.

Les étapes du projet

Les travaux commenceront dans les prochains jours avec l'excavation du terrain, suivie de travaux sur les infrastructures souterraines (eau et égouts) et des travaux de surfaces. Les plantations d'arbres et d'arbustes, l'installation du mobilier et de l'éclairage viendront compléter les aménagements. Dès l'automne prochain, les citoyen(ne)s et commerçant(e)s pourront profiter de cette première place publique dans le quartier!

Un espace à l'image de la population

Une démarche de participation citoyenne en deux phases a été menée par l'arrondissement pour bien cerner les besoins et les attentes de la population. La première, à l'automne 2023, a permis aux organismes du secteur et à la population de se prononcer sur les ambiances et les types d'aménagements souhaités à travers un atelier collaboratif, un questionnaire en ligne et une activité de consultation citoyenne sur le site. Plus de 600 personnes ont participé à cette première phase, ce qui a permis d'orienter la conception de la place publique. Pour consulter le rapport de consultation.

Menée en février dernier, la deuxième phase de consultation invitait la population à voter pour le nom de la place publique. Plus de 1000 personnes y ont participé et c'est le nom de la place des Commerçantes qui a été retenu, en hommage au rôle des femmes dans la vitalité économique du secteur de Tétreaultville. Pour voir la vidéo.

