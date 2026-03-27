Vie nocturne - L'administration Martinez Ferrada lance la certification Nuits Montréal pour mieux encadrer et faire rayonner sa vie nocturne

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada dévoile les premiers établissements et pôles de vitalité nocturne choisis pour rendre à Montréal sa réputation de ville nocturne vibrante. Cette initiative comprend une série de gestes concrets pour accompagner, soutenir et reconnaître les acteurs de la vie nocturne montréalaise.

Ces lieux incarnent l'ambition de l'administration de miser sur la collaboration et la cohabitation harmonieuse. Les établissements qualifiés pourront notamment bénéficier de prolongations des heures d'ouverture lors de soirées préautorisées. Et cela, dans un cadre plus simple et plus efficace, en cohérence avec leurs engagements envers des pratiques festives responsables.

Les premiers ambassadeurs de la vie nocturne montréalaise

À la suite d'un appel d'intérêt, 21 établissements qui contribuent de manière significative à l'identité culturelle de Montréal ont été sélectionnés. Ils sont répartis dans les arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie et du Sud-Ouest. Voir la liste complète.

Ces lieux ont été retenus pour leur capacité à :

se démarquer en tant que destination culturelle importante dans leur quartier ou à l'échelle de la ville;

faire preuve d'une volonté de s'intégrer harmonieusement dans leur milieu de vie et de développer des relations durables avec le voisinage;

démontrer un engagement concret à mettre en place des pratiques festives responsables.

Les pôles de la vitalité nocturne à Montréal

Trois pôles, offrant une vie nocturne dynamique et sécuritaire, ont été identifiés comme zones regroupant plusieurs lieux culturels et commerciaux au sein d'un secteur délimité.

Boulevard Saint-Laurent : entre Sherbrooke et Laurier

Le Village : rue Sainte-Catherine, entre Saint-Hubert et Cartier

Quartier des spectacles : rue Sainte-Catherine, entre City Councillors et Sanguinet et boulevard Saint-Laurent, entre Sherbrooke et René-Lévesque

Ces pôles jouent un rôle clé dans l'expérimentation de nouvelles pratiques et dans le développement de solutions concertées pour répondre aux enjeux de la vie nocturne. Voir la carte des pôles de vitalité nocturne.

Nuits Montréal : une vignette à repérer en un coup d'œil

Dans le même élan, l'administration Martinez Ferrada lance la vignette Nuits Montréal. Celle-ci permettra de faciliter le repérage des lieux qui se sont engagés à mettre en place des pratiques festives responsables.

Ainsi, les établissements et les pôles reconnus obtiennent une certification officielle, identifiable grâce à une vignette affichée à l'entrée. Cette reconnaissance témoigne de leur engagement à offrir une expérience nocturne sécuritaire, responsable et respectueuse du voisinage.

Par ailleurs, l'ensemble des partenaires culturels et commerciaux intéressés sont appelés à se joindre à la démarche. Deux autres appels d'intérêt sont prévus d'ici la fin de 2026 pour obtenir cette certification. Pour en savoir plus.

Un soutien financier pour les établissements qualifiés

Pour soutenir les établissements dans la mise en œuvre de leurs engagements, l'administration Martinez Ferrada met en place un nouveau programme d'aide. Celui-ci prévoit une subvention annuelle de 5 000 $ pour soutenir la mise en place de mesures qui favorisent la sécurité, la cohabitation et la réduction des nuisances, ainsi que l'octroi d'une licence de l'utilisation du label Nuits Montréal.

Citations

« Montréal est une grande métropole culturelle, reconnue pour son énergie vibrante et sa vie nocturne unique, qui sont essentielles pour renforcer notre attractivité culturelle et économique à l'international. Je tiens à remercier les établissements qui s'engagent à faire rayonner Montréal tout en se montrant responsables à l'égard de leur voisinage », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif, Andréanne Moreau.

« La vie nocturne est un pilier de l'identité montréalaise et son développement repose sur un travail de collaboration. Avec Nuits Montréal, on veut permettre aux Montréalaises et aux Montréalais de profiter pleinement de cette vitalité nocturne, tout en respectant les résidentes et les résidents et en s'assurant de la sécurité », a poursuivi la conseillère associée à la participation citoyenne, à la gastronomie et à la vie nocturne, Maude Théroux-Séguin.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893, Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]